شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور وخطوات الاستعلام عن الآهلية 1446

يبحث عدد كبير من الآلاف من المواطنين عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الخاص بشهر يوليو الجاري 2024 م في السعودية، حيث يعتبر البرنامج من أهم برامج الدعم التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد يرغب الكثير من التسجيل، ولهذا فقد يبحث الكثير عن شروط التسجيل للجدد، ولذلك فقد نوضحها لكم خلال المقال.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية معايير استحقاق الضمان المطور لضمان وصول الدعم إلى الأحق والأجدر به، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

الدعم متاح للمواطن السعودي الجنسية والنشأة.

العمر وقت التقدم بطلب لا يكون أقل من 18 سنة.

يشترط أن يكون المواطن السعودي مقيم بشكل دائم في المملكة السعودية أو على الأقل خلال عام التقدم بطلب.

يجب أن يكون من الفئات التي يستهدفها الدعم.

عدم الإستفادة من الخدمات التي تقدمها مراكز الإيواء السعودية أو المكوث بها لمدة تصل إلى 6 أشهر متتالية.

يشترط ألا يكون مستفيد من أى برامج دعم تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

الاستعلام عن اهلية الضمان الاجتماعي