موعد بداية الدراسة للفصل الأول 1446 السعودية .. كم باقي على عودة المدارس لجميع الطلاب والمعلمين

بعد أن استمتع كافة الطلاب في كافة مراحلهم التعليمية بالإجازة الصيفية، حيث قد أخذوا الإجازة منذ فترة قصيرة، ولكن الآن قد بدأوا بالبحث عن موعد بداية الدراسة لعام 1446 بالمملكة العربية السعودية، حتى يتمكنوا من الإستعداد جيدًا قبل بدء الدراسة، وخصوصًا طلاب صفوف الشهادات والتي هي الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، كما أن هناك شائعة منتشرة بكثرة في الفترة الأخيرة داخل الطلاب السعوديين وهي أنه سيتم تبكير موعد بداية العام الدراسي الجديد.

موعد بداية الدراسة للفصل الأول 1446 السعودية للطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن أن موعد بداية الدراسة للفصل الأول لعام 1446 في المملكة العربية السعودية سيكون بعد أنتهاء الطلاب من الإجازة الصيفية، والتي تكون مدتها 60 يوم أو أكثر على حسب موعد موعد الإنتهاء من الإمتحانات، كما أعلنت أيضًا عن أن شائعة تبكير موعد بداية العام الدراسي الجديد مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، حيث أن الفصل الدراسي الجديد سوف يبدأ في موعده المحدد، والذي يكون بداية من يوم 18 أغسطس 2024 الموافق 14 صفر 1446، وهذا الموعد قد أعلنت عنه الوزارة على صفحتها الرسمية على منصة أكس.

موعد بداية الدراسة للفصل الأول 1446 السعودية للمعلمين

أما بالنسبة لموعد بدء دوام المعلمين فقد أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السعودية أيضًا في نفس البيان على صفحتها على منصة أكس، والذي سيكون بداية من يوم 7 صفر الموافق يوم 11 أغسطس 2024، أما موعد بدء دوام المشرفين سيكون بداية من يوم الأحد الموافق يوم 29 محرم الموافق 4 أغسطس 2024.

هل العام الدراسي الجديد 1446 سيعمل بنظام الثلاث فصول

بسبب تساؤل كافة الطلاب السعوديين عن إذا كان العام الدراسي الجديد لعام 1446 سوف يكون بنظام الثلاث فصول كالسنوات الماضية، قد أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها عن أن نظام الثلاث فصول سوف يستمر خلال العام الدراسي الجديد، وأن أي خبر عن إلغاء النظام فهو خبر كاذب، وفي حال قد تم إجراء أي تعديلات على موعد بدء الدراسة، أو عن نظام الدراسة بشكل عام، سوف يتم الإعلان عنه على الصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة.