موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور دفعة 31 للمستحقين

من العناوين التي يكثر تداولها من قبل المواطن السعودي هو معرفة موعد صرف استحقاق الضمان الاجتماعي، ونظرًا إلى اقتراب الشهر الميلادي الجديد وهناك اهتمام من المستفيدين من الدعم من أجل معرفة موعد صرف استحقاق شهر يوليو الذي يحمل رقم 31، ولذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الجهة المشرفة على الدعم بايضاح موعد الصرف الثابت للدعم وكذلك إيضاح الشروط الخاصة باستحقاق هذا الدعم، والذي تحرص وزارة الموارد البشرية على التذكير بها في كل شهر، لكي يطلع عليها المواطن السعودي الذي يرغب في التقدم بطلب والاستفادة من الدعم.
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور دفعة 31
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الجهة المشرفة على الدعم بإيضاح موعد صرف الدعم، والذي يتمثل في الآتي:
- قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد موعد ثابت يتم به صرف استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، وهذا اليوم هو اليوم الأول من كل شهر ميلادي جديد.
- في حالة مصادفة يوم الصرف يوم إجازة أو عطلة رسمية لمناسبة عامة في المملكة السعودية فإن فى هذه الحالة صرف راتب الضمان الاجتماعي يتم تقديمه يوم أو تأخيره يوم وليس أكثر من ذلك.
- الجدير بالذكر أن صرف الدفعة رقم 31 من الضمان الاجتماعي تكون في الأول من شهر يوليو والذي يصادف يوم الأثنين، حيث يتوجه المستفيدين إلى بنك سعودي أو ماكينة ATM من أجل صرف الاستحقاق.
- يتم الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي بالدخول الي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستعلام عن الاستحقاق ومعرفة ان كنت ستحصل علي الدعم هذا الشهر أم لا.