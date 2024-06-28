موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور دفعة 31 للمستحقين

من العناوين التي يكثر تداولها من قبل المواطن السعودي هو معرفة موعد صرف استحقاق الضمان الاجتماعي، ونظرًا إلى اقتراب الشهر الميلادي الجديد وهناك اهتمام من المستفيدين من الدعم من أجل معرفة موعد صرف استحقاق شهر يوليو الذي يحمل رقم 31، ولذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الجهة المشرفة على الدعم بايضاح موعد الصرف الثابت للدعم وكذلك إيضاح الشروط الخاصة باستحقاق هذا الدعم، والذي تحرص وزارة الموارد البشرية على التذكير بها في كل شهر، لكي يطلع عليها المواطن السعودي الذي يرغب في التقدم بطلب والاستفادة من الدعم.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور دفعة 31

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الجهة المشرفة على الدعم بإيضاح موعد صرف الدعم، والذي يتمثل في الآتي: