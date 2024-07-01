المحلات هتقفل الساعة 10|..هل سيتم إلغاء التوقيت الصيفي في مصر من اليوم مع تطبيق قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء

هل سيتم إلغاء التوقيت الصيفي هو سؤال ذاع بشكل كبير مؤخرًا بعد انتشار أخبار بأن التوقيت الصيفي سيتم إلغاؤه، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن صحة هذا الخبر وما إذا كان حقيقيًا بالفعل أو مجرد شائعات وأخبار كاذبة ليس إلا، ولذا فإننا سنعرفك في هذا المقال على حقيقة هذا الخبر وما جاء في صدده، لتعرف ما إذا كان حقيقيًا أم مجرد خبر كاذب فقط.

هل سيتم إلغاء التوقيت الصيفي

لقد تداولت مواقع إلكترونية عديدة والكثير من مواقع التواصل الاجتماعي كذلك في الساعات السابقة أخبارًا عن أنه سيتم إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي بمصر، وهذا بعد أن قررت الحكومة إغلاق المحلات العامة في الساعة العاشرة مساءً، ولكن لم تقم الحكومة المصرية بإصدار أي قرارات رسمية بشأن إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي إلى الآن، ولا يزال معمولًا بالتوقيت الصيفي في مصر حتى الآن، فقد تم تقديم الساعة لمدة ساعة واحدة بدايةً من الأول من أبريل الماضي، ويظل معمولًا به إلى نهاية شهر أكتوبر في كل سنة، ومما يجدر الإشارة له هو أن القرار الخاص بإغلاق المحلات العامة في الساعة العاشرة مساءً ليس له علاقة بالتوقيت الصيفي، ولكنه جاء فقط كإجراء موقت للترشيد من استهلاك الكهرباء أثناء أزمة انقطاع الكهرباء التي تواجه البلاد، ويتوقع رجوع الحكومة للعمل بالتوقيت الشتوي بالأول من نوفمبر بالسنة الحالية كالعادة.

موعد إلغاء التوقيت الصيفي وتطبيق التوقيت الشتوي 2024

من المقرر عودة العمل بالتوقيت الشتوي والانتهاء من العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة بتاريخ 25 من أكتوبر 2024، وذلك في الساعة الثانية عشر صباحًا، وسيتم تأخير الوقت بدايةً من الساعة الثانية عشر في صباح الجمعة إلى الساعة 11 بليلة يوم الخميس بتاريخ 24 من أكتوبر.