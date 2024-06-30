طريقة تحميل واتس آب عمر العنابي وماهي مميزات واتساب عمر العنابي

يعد واتس آب عمر العنابي حيث أدى إلي عمل قفزة في عالم وسائل التواصل الإجتماعي، و هذا من أجل سبب هام و هذه النسخة هي نسخة معدلة تقوم بتوفير أدوات متعددة و متنوعة من المميزات التي لا توجد في التطبيق الاصلي الواتساب، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحميل تطبيق واتس آب عمر العنابي، و ما هي مميزات تطبيق واتساب عمر العنابي.

طريقة تحميل واتس آب عمر العنابي

تستطيع أن تقوم بتحميل واتس آب عمر العنابي، و ذلك من خلال مجموعة من الخطوات و هى:

أولا قم بالدخول على جوجل بلاي أو أب ستور.

بعد ذلك قم بكتابة إسم التطبيق في خانة البحث.

بعد ذلك قم بالضغط على التطبيق بعد أن يظهر التطبيق.

قم بعد ذلك بالضغط على زر تحميل التطبيق.

بعد ذلك قم بتثبيت التطبيق.

ثم اكتب رقم الهاتف الخاص بك، واستمتع بالتطبيق.

مميزات تطبيق واتساب عمر العنابي

يمتلك واتس آب عمر العنابي العديد من المميزات التي يريد الكثير من الأشخاص أن يستخدموها و هي: