عمو الشرطي قوي💪🧑‍✈️.. تردد قناة وناسة 2024 عبر كافة الأقمار الصناعية

قناة وناسة من أبرز قنوات الأطفال الفضائية التي تقدم محتوى متنوع وهادف يتناسب مع كافة الأعمار بجانب أنها تعرض محتواها بصورة جيدة وصوت واضح وتعمل على مدار 24 ساعة دون انقطاع وتزايد البحث عن معرفة تردد قناة وناسة من قبل الآباء والأمهات وهذا سوف نوضحه لكم من خلال الأسطر التالية.

تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات

قامت إدارة قناة وناسة بتغيير تردد القناة وتزايد البحث عن معرفة التردد الجديد وجاء التردد على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

التردد هو 11430.

معدل الترميز 27500.

معامل تصويب الخطأ: ⅚.

الاستقطاب عمودي.

الجودة SD.

تردد قناة وناسة على قمر عرب سات الصناعي

كما يمكنك تحميل قناة وناسة على جهاز الرسيفر على قمر عرب سات الصناعي وذلك من خلال إدخال البيانات الآتية:

تردد القناة هو: 11270.

الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4\3.

الاستقطاب: عمودي.

أغاني قناة وناسة

تقوم القناة ببث مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال التي نالت على إعجاب العديد من المشاهدين من أبرزها مايلي:

أغنية عمو الشرطي واوا.

لولو عم بتضيع.

أغنية عمو الشرطي في المستشفى.

لولو الشطورة.

أغنية وينك يا لولو.

مميزات قناة وناسة

تميزت قناة وناسة بالعديد من المميزات التي جعلتها من أفضل قنوات الأطفال التي حققت نجاحا كبيرا في وقت قصير ومن أبرز مميزاتها ما يلي: