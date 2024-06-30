لو مش هتقطع تاني دي أسعار شرائح الكهربا الجديدة المتوقعة خلال النص التاني من 2024

أسعار شرائح الكهربا الجديدة من الموضوعات التي أصبحت تهم الكثير من الأشخاص، بسبب زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين، فقد أصبح لكل شريحة الآن سعر معين يزيد مع زيادة الاستهلاك، وهو ما يجعل الكثير من الأشخاص يبحثون عن الأسعار الجديدة التي وصلت لها شرائح الكهرباء، لكي يعرفوا قيمة استهلاكهم بكل سهولة، وهو ما سنعرفك عليه عبر سطور هذا المقال.

أسعار شرائح الكهربا الجديدة

فيما يلي نوضح لك أسعار شرائح الكهربا الجديدة على حدى على النحو التالي:

الشريحة الأولى بدايةً من كيلوواط حتى 50 كيلوواط بمبلغ 58 قرشًا، وبقيمة 29 جنيهًا عن لل 50 كيلوواط.

الشريحة الثانية بدايةً من 51 كيلوواط حتى 100 كيلوواط بمبلغ 68 قرشًا، وبهذا يكون مبلغ الشريحتين 63 جنيه، وإذا زاد الاستهلاك عن 100 كيلو تحتسب قيمة الاستهلاك بدايةً من صفر حسب الشريحة الثالثة.

الشريحة الثالثة تكون بدايةً من صفر كيلوواط حتى 200 كيلوواط بمبلغ 83 قرش.

الشريحة الرابعة تكون بدايةً من 101 كيلوواط حتى 350 كيلوو بمبلغ 125 قرش.

الشريحة الخامسة بدايةً من 351 كيلوواط حتى 650 كيلوواط بمبلغ 140 قرش.

الشريحة السادسة لما يزيد عن 650 كيلوواط حتى 1000 كيلوواط، ويحتسب الاستهلاك بدايةً من صفر بمبلغ 140 قرش.

الشريحة الأخيرة لما يزيد عن 1000 كيلوواط يحتسب بدايةً من الصفر بمبلغ 165 قرش.

أسعار شرائح الكهربا الجديدة للمحلات التجارية

فيما يلي نوضح لك أيضًا أسعار شرائح الكهربا الجديدة ولكن بالنسبة للمحال التجارية على النحو التالي: