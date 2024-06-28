“قدم بسرعة uaeu.elluciancrmrecruit” رابط تقديم منحة الإمارات الذهبية 2024 العين بهذه الشروط

أعلنت الحكومة الإماراتية اليوم من قليل عن فتح باب التقديم منحة الإمارات الذهبية 2024 العين المخصصة لحملة الدكتوراه في جامعة العين، هذه المنحة متاحة لجميع الجنسيات وتقدم مزايا متعددة تشمل الحصول على تأشيرة مجانية وراتب شهري، ولضمان الشفافية والسهولة في التقديم، وفرت الحكومة إمكانية تقديم الطلبات عبر الإنترنت من خلال خطوات بسيطة لتوفير الوقت والجهد على المتقدمين.

شروط منحة الإمارات الذهبية 2024 العين

للاستفادة من المنحة الذهبية التي تقدمها الحكومة الإماراتية، هناك مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، وهي كالتالي:

المعدل التراكمي: يجب أن لا يقل المعدل التراكمي لدرجة الماجستير عن 3.5 من 4. التفرغ الكامل: يجب أن لا يكون المتقدم موظفًا في أي دولة. مشروع أو بحث علمي: يجب أن يقدم المتقدم مشروعًا أو بحثًا علميًا في أحد المجالات التالية: الفضاء، التكنولوجيا، الصحة، المياه، أو النقل. عدم الاستفادة من منح أخرى: يشترط أن لا يكون المتقدم قد استفاد من أي برامج منح تعليمية أو رعاية مالية أخرى.

خطوات تقديم منحة الإمارات الذهبية 2024 العين

للتقديم على منحة الإمارات الذهبية 2024 العين وضعت الحكومة رابط للتقديم بالخطوات التالي:

ابدأ بزيارة الموقع المخصص للتقديم. قم بإدخال البيانات المطلوبة لإنشاء حساب على المنصة وتأكد من إدخالها بشكل صحيح. بعد إنشاء الحساب، قم بإرسال سيرتك الذاتية ورفع الأوراق والمستندات المطلوبة، بما في ذلك طرق التواصل. سيتم مراجعة المستندات المقدمة، ومن ثم التواصل مع المتقدمين لإبلاغهم بقبول أو رفض طلبهم.

مميزات منحة الإمارات الذهبية 2024

تقدم المنحة مجموعة من المزايا التي تهدف إلى دعم الطلاب ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم الأكاديمية. تشمل هذه المزايا:

يتم توفير تأشيرة الدخول إلى الإمارات بشكل مجاني.

يتم تخصيصه للطلاب المقبولين في المنحة.

توفر المنحة الدعم اللازم للطلاب لتحقيق التفوق في دراستهم.

تعد هذه المنحة فرصة ذهبية للطلاب الطموحين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا في واحدة من أفضل الجامعات في الإمارات، مع الاستفادة من الدعم المالي والأكاديمي الذي تقدمه الحكومة الإماراتية.