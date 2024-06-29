قـد نزلت نتائج التاسع اليمن 2024 حسب الاسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم صنعاء وعدن Www yemenexam com

أميرة جندية تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
قـد نزلت نتائج التاسع اليمن 2024 حسب الاسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم صنعاء وعدن Www yemenexam com
قـد نزلت نتائج التاسع اليمن 2024 حسب الاسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم صنعاء وعدن Www yemenexam com

تسيطر حالة من القلق الشديد بين الطلاب وذلك لاقتراب الاعلان عن نتائج التاسع اليمن، منذ انتهاء الاختبارات في 29 مايو الماضي وتزايد البحث عن النتيجة والتي تأخرت قرابة الشهر، ولهذا أكدت وزارة التربية اليمنية على استمرار عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات في مراكز الكنترول، وفور الانتهاء منها سيتم تفعيل رابط موقع وزارة التربية لحصول الطلاب على بيان شامل بالدرجات، ولذلك نقدم اليكم عبر موقعنا البديل موعد ظهور النتائج فتابعوا معنا.

نتائج التاسع اليمن 2024

أعلنت وزارة التربية عن اقتراب الإعلان عن نتائج الصف التاسع في مطلع الأسبوع القادم، وذلك فور انتهاء التصحيح والذي تأخر بسبب إجازة عيد الاضحي، وقد نبهت الوزارة على المصححين بضرورة  تحري الدقة أثناء مراجعة اجابات الطلاب لضمان دقة النتائج قبل أن يتم نشرها على المواقع، وتعمل كافة مراكز الكنترول بكل جهدها لاعلان النتيجة في أقرب وقت مع ضمان العدالة وصحة النتائج والتي ستؤثر بنسبة كبيرة على مستقبل الطلاب، وذلك لأن هذه نهاية مرحلة التعليم الأساسي وبوابة للالتحاق بالمرحلة الثانوية.

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024

يتساءل قطاع كبير من الطلاب عن كيفية الحصول على نتائج التاسع اليمن، ولقد أتاحت وزارة التربية اليمنية إمكانية العثور على النتيجة عبر رابط موقعها الرسمي في خطوات بسيطة كما يلي:

  1. الدخول على موقع وزارة التربية اليمنية.
  2. من القائمة الرئيسية اختيار نتائج الطلاب.
  3. اختيار نتائج الصف التاسع اليمن 2024.
  4. إدخال الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب مع تحديد المحافظة التابع لها.
  5. النقر على زر البحث وخلال ثوان يظهر أمامك بيان كامل بدرجات المواد الدراسية.

نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء

مع كثرة الطلاب الراغبين في الحصول على نتائجهم فقد يواجه موقع الوزارة الرسمي مشكلة الضغط عليه، ولهذا تم توفير رابط آخر للحصول على النتائج وهو موقع الادارة العامة للاختبارات كما يلي:

  1. التوجه إلى موقع الادارة العامة للاختبارات والمسابقات.
  2. اختيار الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024.
  3. تحديد المحافظة ثم ادخال الاسم ورقم الجلوس.
  4. النقر على زر عرض النتيجة.
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معلومات الكاتب
أميرة جندية

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