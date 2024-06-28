وزارة التربية والتعليم الكويتية تعلن عن رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويت 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم فى الكويت عن ظهور نتائج الثانوية العامة الكويت للعام الدراسي 2024وتم عرض النتيجة على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم الكويتية وتم الاعلان أيضاً عن أوائل الثانوية العامة فى الكويت للجنسيات المختلفة والتى حصد معظمها طلاب مصريون ومن خلال هذا الموضوع نتعرف على طريقة استخراج نتائج الثانوية العامة من موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية وأوائل الطلاب فتعالوا معنا.

نتائج الثانوية العامة الكويت

تم الاعلان عن نتائج الثانوية العامة الكويت بعد ان اعتمدها وزير التربية والتعليم الكويتي الدكتور عادل العدواني وجاءت نسبة النجاح 81%فى القسم العلمي و75%فى القسم الأدبي وقد تقدم للإمتحان 32700طالب وطالبة وقد حصل 24منهم على الدرجة النهائية 100%

وقد حصد المصريون المراكز الأولى في القسم العلمي لجميع الجنسيات حيث حصل تسعة عشر طالباً مصرياً على نسبة مئوية 100%

نتيجة الثانوية العامة فى الكويت

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة الصف الثانى الدور الأول للعام الدراسي2024يوم الخميس الموافق الثالث عشر من شهر يونيو فى الساعة 11صباحاً وتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية الإلكتروني.

وقد قدم وزير التربية والتعليم الكويتي الدكتور عادل العدواني التهنئة للطلبة الأوائل والتقى بهم فى قاعة كبار الشخصيات بديوان عام وزارة التربية تقديراً لجهدهم الذي بذلوه طوال العام الدراسي ليكلل الله تعبهم بالنجاح والتفوق.

وقد ألقى الوزير كلمة هنأ فيها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على نجاح الطلاب وقدم الشكر له على دعمه المستمر وتوجيهاته السديدة

طريقة الحصول على نتائج الطلاب فى الكويت

كانت وزارة التربية والتعليم الكويتية قد قدمت رابطاً الكترونياً يحصل من خلاله جميع الطلاب فى الكويت فى المراحل الدراسية المختلفة على نتائجهم بطريقة يسيرة ومبسطة ودون عناء التوجه إلى المدارس وهى كما نوضحها لكم.