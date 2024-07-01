بتستلمها آخر اليوم|..رسوم بطاقة رقم قومي سريعة من منافذ الشجل المدني+مصاريف وأماكن استخراح البطاقة

رسوم بطاقة رقم قومي سريعة حيث أصبح بإمكانك الآن أن تستخرج بطاقتك بشكل سريع بدلًا من أن تنتظر لوقت طويل إلى أن تصدر لك مثل السابق، ولكن يكون ذلك برسوم أكثر، وهو ما يجعل الراغبين بالحصول على بطاقة سريعة يبحثون عن قيمة تلك الرسوم لكي يقوموا باستخراج بطاقتهم بشكل سريع حتى إذا ما كانوا يريدونها لإنجاز أمر ما أو كانت مطلوبة منه على وجه السرعة، وسنعرفك في هذا المقال على قيمة رسوم استخراجها وشروطها والمستندات اللازمة لاستخراجها كذلك.

رسوم بطاقة رقم قومي سريعة

لقد قام السجل المدني لوزارة الداخلية بتوفير ثلاثة أنواع للاستمارة الخاصة باستخراج البطاقة الشخصية؛ فتوجد الاستمارة العادي والتي تقدر رسومها بمبلغ 50 جنيه والتي يستلمها الشخص بعد 15 يوم، وتوجد الاستمارة السريعة أو العاجلة والتي تقدر رسومها بمبلغ 125 جنيه ويتم استلامها بعد 48 ساعة، وتوجد الاستمارة المميزة والتي تقدر رسومها بمبلغ 175 جنيه، والتي يتم استلامها بعد 24 ساعة.

شروط استخراج بطاقة رقم قومي

لاستخراج بطاقة الرقم القومي لابد من توفر عدد من الشروط بالشخص الراغب باستخراجها ليتمكن من استخراجها، وفيما يلي نوضح لك هذه الشروط على النحو التالي:

امتلاك المتقدم الجنسية المصرية.

عدم نزول عمر المتقدم عن 15 عام.

تسجيل المتقدم بقاعدة البيانات الخاصة بالسجل المدني.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة رقم قومي

توجد بعض المستندات المطلوبة كذلك لاستخراج البطاقة، والتي يجب على الراغب بالحصول على البطاقة توفيرها، وتتمثل هذه المستندات فيما يلي:

صورة للبطاقة القديمة إذا كان يتم تجديد البطاقة.

صورة لشهادة الميلاد إذا كان يتم استخراج البطاقة للمرة الأولى.

صورة المستند الخاص بإثبات مكان الإقامة.

صورة المستند الخاص بإثبات المهنة.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

يمكن أن يتم استخراج البطاقة من عدة أماكن؛ وذلك تسهيلًا على المواطنين بالحصول على بطاقاتهم؛ وفيما يلي نوضح لك هذه الأماكن على النحو التالي: