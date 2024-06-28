آلية الاستعلام عن رواتب الموظفين لقطاع الحكومي عبر منصة اعتماد

الحكومة السعودية قامت بإطلاق منصة اعتماد والتي تقدم خدمات متنوعة إلى المواطنين أصحاب الوظائف التابعة إلى القطاع الحكومي للمواطن السعودي، ومن ضمن الخدمات المقدمة من خلال المنصة أنه يمكن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالراتب بشكل إلكتروني من خلالها من خلال خطوات بسيطة، الجدير بالذكر أن كافة الخدمات المقدمة من خلال منصة اعتماد تقدم بشكل مجاني دون أى رسوم سواء كانت خدمات أو استعلامات.

آلية الاستعلام عن رواتب الموظفين لقطاع الحكومي

الاعتماد الأساسي في هذه الطريقة يكون على منصة اعتماد، وتتمثل الخطوات الخاصة بمعرفة كافة التفاصيل الخاصة براتب موظفين الوظائف التابعة إلى القطاع الحكومى، وتتمثل آلية هذه الطريقة في الآتي:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة اعتماد الإلكتروني.

إدخال أرقام بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق الذي يظهر أمام المستخدم في المكان المخصص.

أو متاح إتمام عملية التسجيل من خلال كتابة إدخال بيانات الدخول الخاصة ببوابة النفاذ الوطني الموحد.

يحدد المستخدم الخدمات الإلكترونية التي توجد في الصفحة الرئيسية.

النقر على أيقونة الاستعلام عن الرواتب.

تحديد الشهر الذي يراد الاستعلام بخصوصه.

كتابة البيانات التي يطلبها الموقع في الخانات المخصصة..

يراعى ألا يترك أي مربع فارغ.

تأكيد ما تم إدخاله.

الخطوة التالية الضغط على كلمة استعلام.

الانتظار بعض من الثواني وسوف تظهر تفاصيل الراتب أمام المستخدم من قيمة وكذلك موعد الصرف.

موعد صرف رواتب وظائف القطاع الحكومي

وزارة المالية التابعة إلى حكومة المملكة السعودية قامت بتحديد موعد محدد يتم من خلاله صرف مستحقات رواتب موظفي القطاع الحكومي هذا اليوم يوافق 27 من كل شهر ميلادي جديد، حيث يمكن للموظفين التوجه الى اي بنك سعودي او ماكينه اي تي ام تابعه له من أجل صرف مستحقات راتبه، الجدير بالذكر أن وزارة المالية السعودية كانت قد أشارت إلى أنه في حالة مصادفة يوم الصرف ليوم الجمعه او سبت او عطلة رسمية بسبب مناسبة فإن في هذه الحالة موعد الصرف يتم تقديمه أو تأخيره بمعدل يوم، كما أكدت الوزارة أن بخلاف هذه الحاله فان الموعد الصرف ثابت كما هو.