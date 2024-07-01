نزلها وعيش المغامرة|…تحميل gta vice city جاتا 5 الجديدة من جوجل بلاي وآبل ستور للموبايل والكمبيوتر

تحميل gta vice city التي تعد من الألعاب المشهورة حول العالم بكثرة، ولها ذكريات كثيرة مع جميع عشاق الألعاب الإلكترونية، حيث أنه كان يتم تنزيلها قديمًا على أجهزة الكمبيوتر، ولكن قامت الشركة المطورة لها بعد ذلك بتوفيرها كذلك لأجهزة الهواتف؛ حتى يستطيع جميع الأشخاص لعبها، خصوصًا وأن أجهزة الهواتف الآن أصبحت الأكثر استخدامًا، وفي سطور هذا المقال سنعرفك على كيفية تحميلها ومميزاتها كذلك.

تحميل gta vice city

يمكنك تحميل gta vice city على هاتفك بخطوات سهلة وبسيطة للغاية؛ فقط قم بالخطوات التي سنوضحها لك عبر النقاط التالية:

ثم بالدخول إلى متجر التطبيقات بهاتفك.

اكتب اسم لعبة gta vice city بمحرك بحث المتجر.

سيبدأ المتجر البحث عن اللعبة تلك وسيظهر لك النتائج عنها.

حين تظهر لك ادخل عليها وافتح واجهتها.

ستجد بتلك الواجهة كلمة تثبيت انقر عليها.

وحينها ستبدأ اللعبة بالتحميل وستجدها مثبتة على هاتفك.

مميزات لعبة gta vice city

تتمتع لعبة gta vice city بمميزات كثيرة تجعل الكثير من الأشخاص يحملونها على أجهزتهم؛ وفيما يلي نوضح لك تلك المميزات على النحو التالي: