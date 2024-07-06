هتحملها في سرعة الضوء بدون تهكير.. رابط تنزيل لعبة ماين كرافت 2024.. كون محترفا في اللعب 

إذا كنت ترغب في خوض تجربة لا مثيل لها في عالم به الكثير من الإثارة والمغامرات فعليك تنزيل لعبة ماين كرافت للاستمتاع بها، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم الخطوات التي يجب السير عليها لتحميل هذه اللعبة على الهاتف سواء على جهاز الآيفون أو الاندرويد وأيضًا مميزات هذه اللعبة وكل ما يتعلق بها.

تنزيل لعبة ماين كرافت

إليكم الخطوات المستخدمة في تنزيل لعبة ماين كرافت على جهاز الاندرويد، وهي:

الذهاب إلى متجر جوجل بلاي ثم قم بفتحه.

في شريط البحث أعلى الشاشة، ادخل كلمة “مَاين كَرافت” ثم اضغط على أيقونة “البحث”

سوف يظهر أمامك العديد من نتائج البحث فقم بتحديد لعبة Minecraft: Pocket Edition من Mojang Studios.

بعد ذلك انقر على كلمة “تثبيت”: سوف يبدأ متجر Google Play بتنزيل اللعبة على جوالك وتحقق من وجود اتصال Wi-Fi بسرعة مناسبة للابتعاد عن أي بطء في عملية التنزيل.

وعقب الإنتهاء من عملية التحميل، ستظهر رمز اللعبة على الشاشة الرئيسية لجوالك.

اضغط على رمز اللعبة لبدء تشغيلها، سوف تحتاج إلى إنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى حساب موجود للعب.

خطوات تحميل ماين كرافت على جهاز الآيفون

وفي هذا المقطع نتحدث عن الطريقة التي يجب اتباعها لتحميل لعبة ماين كرافت على جهاز الآيفون، والخطوات هي: