هتحملها في سرعة الضوء بدون تهكير.. رابط تنزيل لعبة ماين كرافت 2024.. كون محترفا في اللعب 

إذا كنت ترغب في خوض تجربة لا مثيل لها في عالم به الكثير من الإثارة والمغامرات فعليك تنزيل لعبة ماين كرافت للاستمتاع بها، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم الخطوات التي يجب السير عليها لتحميل هذه اللعبة على الهاتف سواء على جهاز الآيفون أو الاندرويد وأيضًا مميزات هذه اللعبة وكل ما يتعلق بها.
تنزيل لعبة ماين كرافت
إليكم الخطوات المستخدمة في تنزيل لعبة ماين كرافت على جهاز الاندرويد، وهي:
- الذهاب إلى متجر جوجل بلاي ثم قم بفتحه.
- في شريط البحث أعلى الشاشة، ادخل كلمة “مَاين كَرافت” ثم اضغط على أيقونة “البحث”
- سوف يظهر أمامك العديد من نتائج البحث فقم بتحديد لعبة Minecraft: Pocket Edition من Mojang Studios.
- بعد ذلك انقر على كلمة “تثبيت”: سوف يبدأ متجر Google Play بتنزيل اللعبة على جوالك وتحقق من وجود اتصال Wi-Fi بسرعة مناسبة للابتعاد عن أي بطء في عملية التنزيل.
- وعقب الإنتهاء من عملية التحميل، ستظهر رمز اللعبة على الشاشة الرئيسية لجوالك.
- اضغط على رمز اللعبة لبدء تشغيلها، سوف تحتاج إلى إنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى حساب موجود للعب.
خطوات تحميل ماين كرافت على جهاز الآيفون
وفي هذا المقطع نتحدث عن الطريقة التي يجب اتباعها لتحميل لعبة ماين كرافت على جهاز الآيفون، والخطوات هي:
- توجه إلى متجر متجر App Store: وهي المنصة الرسمية لتنزيل التطبيقات على هواتف آيفون ولكن تحقق من ربط جوالك بحساب Apple الخاص بك قبل المتابعة.
- وفي شريط البحث أعلى الشاشة، أدرج كلمة “مَاين كَرافت” ثم اضغط على أيقونة “البحث”.
- قم بتحديد أيقونة Minecraft: Pocket Edition من Mojang AB والتي من ضمن النتائج المتوفرة.
- يقوم متجر App Store بتنزيل اللعبة على جوالك ولكن تحقق من وجود اتصال Wi-Fi جيدا للابتعاد عن أي بطء في عملية التنزيل.
- وبعد عملية التحميل، ستظهر رمز اللعبة على الشاشة الرئيسية لجوالك.
- اضغط على رمز اللعبة لبدء تشغيلها.