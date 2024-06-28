كيفية الاستعلام عن الراتب للموظفين عبر منصة اعتماد 1446

تعددت الرواتب والوظائف داخل المملكة السعودية ولكن لم يختلف الموعد المخصص لصرف رواتب الموظفين وذلك ما قامت به الوزارة المالية لضمان سير عملية صرف الرواتب بنظام وضمان وصول الراتب المستحق للموظفين في موعد محدد ثابت شهريًا، فقد انتشرت كثير من الشائعات حول قيمة الرواتب لهذا الشهر، وهذا خلق حالة من الاختلاف والتخبط عند الكثير، ولذلك انهالت الاسئلة حول موعد صرف رواتب الموظفين هذا الشهر داخل السعودية.

موعد صرف رواتب الموظفين كل شهر

تم إصدار توجيهات من قبل خادم الحرمين الشريفين ” الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود” يفيد بتعميم موعد صرف رواتب الموظفين داخل السعودية حيث يكون يوم 27 من كل شهر ميلادي، ويتم تبكير أو تقديم هذا الموعد في حالة تصادف مع إجازات رسمية، وذلك لكل شهر ميلادي.

كيفية استعلام الموظفين عن رواتبهم في السعودية

قبل قدوم موعد صرف المرتبات يرغب البعض في الاستعلام عن الراتب المخصص للشهر لمعرفة إذا كان هناك زيادة ما أو خصم وذلك يتم عبر مايلى:

فتح الرابط الخاص بمنصة اعتماد الإلكترونية

تسجيل الدخول وإدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

ويمكن الدخول عبر استخدام حساب النفاذ الوطني الموحد.

اختيار قسم ” الخدمات الإلكترونية”.

تخصيص ” مستحقات شهر يونيو”.

بمجرد الضغط على استعلام ستظهر لك كافة المعلومات اللازمة حول الراتب المستحق.

صرف ضعف رواتب الموظفين في السعودية

تداول الكثير داخل السعودية شائعة تُفيد بصدور أمر من قبل ” خادم الحرمين الشريفين” بمضاعفة رواتب الموظفين في القطاع العام والخاص، ولكن خرجت وزارة المالية توضح أن هذا الخبر المتداول ليس له أي أساس من الصحة وأنه ليس إلا شائعة تداولها البعض فيما بينهم فأدى ذلك إلى انتشارها على نطاق واسع، كما أكدت على عدم وجود أي أمر ملكي صادر في هذا الخصوص، وعلى جميع المواطنين معرفة كافة الاخبار عبر المصادر الرسمية للسعودية.