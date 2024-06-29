بمزايا كبرى .. جامعة نزوي تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة تدريس في 10 تخصصات .. اخر موعد للتقديم 30 يونيو 2024

جامعة نزوى في سلطنة عمان تعلن عن حاجتها إلى مدرسين، ولقد أوضحت الوزارة أنه يجب على الراغبين في التقدم للوظيفة التسجيل عبر موقع الجامعة على الإنترنت الآن، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

رواتب ومزايا العمل في جامعة نزوي

أعلنت جامعة نزوى عن فرص عمل لأعضاء هيئة التدريس، منها الباحث، الأستاذ، الأستاذ المساعد، الأستاذ المشارك، والمدرس، كما تضم الجامعة حوالي 7 كليات ومعاهد، وهي:

كلية الاقتصاد والإدارة ونظم المعلومات، كلية الآداب، كلية العلوم، كلية الهندسة المعمارية، كلية التأسيس، كلية العلوم الصحية، معهد التعلم مدى الحياة، ومعهد الضاد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتعد جامعة نزوى من الجامعات الأهلية المتميزة في سلطنة عمان، بينما الراتب الشهري يبدأ من 1300 ريال عماني ويصل إلى 1770 ريال عماني، ويعادل في السوق السوداء المصرية من حوالي 166 ألف جنيه مصري إلى 294 ألف جنيه مصري.

الوظائف الشاغرة والمطلوبة في جامعة نزوى

محاضر في علم التشريح / أستاذ / استاذ مساعد / استاذ مشارك.

أستاذ في الإدارة التربوية.

أستاذ / استاذ مشارك / استاذ مساعد في الإدارة.

مدرس أكليني في كلية التمريض / أستاذ / استاذ مساعد / استاذ مشارك.

أستاذ إكلينيكي في كلية الصيدلة / استاذ مساعد / استاذ مشارك.

أستاذ / استاذ مساعد في CEMIS.

أستاذ / استاذ مشارك / استاذ مساعد / محاضر / مدرس سريري في كلية العلوم الإنسانية.

أستاذ / استاذ مشارك في DAL.

أستاذ / استاذ مشارك / استاذ مساعد في CEA.

شروط التوظيف في جامعة نزوي

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الماجستير أو الدكتوراه، كما يجب أن تكون شهادة البكالوريوس والماجستير في نفس مجال التخصص، وأن تكون شهادة الدكتوراه من جامعة معتمدة.

يجب أن تكون الشهادات مصدقة ومعادلة من الجهات المعنية بالسلطة.

يجب أن يتوفر لدى المتقدم خبرة لا تقل عن خمس سنوات في جامعات معترف بها أو مؤسسات تعليم عالي بعد الحصول على شهادة الدكتوراه.

كما يجب أن يكون لديه ما لا يقل عن خمسة أبحاث علمية منشورة في مجلات محكمة ومن مختلف البلدان، بالإضافة إلى مجموعة من الإصدارات الأخرى.

يجب أن يتوفر لديه خبرة في تطوير المناهج الدراسية والإرشاد الأكاديمي، تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض، إدارة الجودة، والتخطيط الاستراتيجي.

يجب أن يكون ملمًا بكافة أنواع التدريس المعاصرة والإلكترونية، وأن يكون متحدثًا جيدًا للغة الإنجليزية.

إجتياز المقابلة الشخصية.

طرق التقديم على وظائف جامعة نزوى

ومن جانبها فقد أوضحت الإدارة المسؤولة عن التوظيف في جامعة نزوي أنه على الراغبين في الالتحاق بوظائف في جامعة نزوى، يرجى زيارة موقع الجامعة الرسمي عبر الإنترنت، علمًا بأنه سيتم إغلاق التقديم في 30/6/2024.