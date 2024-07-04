“ليه متفرحيش ولادك بالقناة الجميلة دي”.. تردد قناة توم وجيري الجديد على نايل سات وعربسات بإشارة قوية جدًا

قناة توم وجيري تعتبر من أهم القنوات الفضائية الموجودة في وطننا العربي، حيث تحرص على بث محتوى مخصص للأطفال يناسب جميع الأعمار، بالتالي هذا جعل القناة هي الأكثر شهرة في أنحاء الوطن العربي، كما يعود ذلك إلى المحتوى المميز الذي تقدم القناة للمشاهدين كل يوم من خلال توفير برامج تعليمية وترفيهية للأطفال، بالإضافة إلى بثها محتواها على مدار اليوم دون توقف وبشكل مجاني، وفي هذا المقال سنرد كل ما يخص القناة.

تردد قناة توم وجيري 2024

تردد قناة توم وجيري قامت القناة الفترة الماضية بتغييره، وهذا هو التردد الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: افقي .

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

بث القناة: SD.

قناة توم وجيري على عربسات

لكل الآباء الراغبين في تحميل قناة توم وجيري على القمر الصناعي عربسات، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

بث القناة: SD. ‏

طريقة تنزيل قناة توم وجيري على الرسيفر

استطاعت قناة توم جيري تحقيق نجاح كبير وحازت على إعجاب ملايين الأشخاص على مستوى الوطن العربي، وذلك لتوفيرها محتوى كرتوني مجاني، وهذه هي طريقة ضبط تردد القناة: