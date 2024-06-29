العب واستمتع مع اصحابك.. طريقة تثبيت لعبة  GT San Andreas على الهواتف المحمولة

لعبة جاتا سان اندريس (GTA San Andreas) هي واحدة من أشهر ألعاب الفيديو التي أنتجتها شركة Rockstar Games منذ إصدارها الأول في عام 2004 حيث حازت اللعبة على شعبية واسعة بفضل عالمها المفتوح وإمكانية استكشاف المدن والمغامرات المثيرة مع تطور التكنولوجيا وانتشار الهواتف الذكية كما أصبح بالإمكان الاستمتاع بهذه اللعبة الرائعة على أجهزة الأندرويد والآيفون في هذا المقال سنقدم لك خطوات تحميل وتثبيت لعبة جاتا سان أندرياس على أجهزة الأندرويد والآيفون.

خطوات تحميل لعبة GTA San Andreas

لتحميل لعبة GTA San Andreas على أجهزة الأندرويد والآيفون حيث يمكنك اتباع الخطوات التالية:

لأجهزة الأندرويد

افتح متجر Google Play على جهازك الأندرويد.

البحث عن اللعبة

اختر اللعبة من نتائج البحث وتأكد من أنها النسخة الرسمية من تطوير Rockstar Games.

اضغط على زر الشراء ثم اتبع التعليمات لإكمال عملية الشراء.

بعد الشراء سيتم تحميل اللعبة وتثبيتها تلقائيًا على جهازك.

لأجهزة الآيفون (iOS)

افتح متجر App Store على جهازك الآيفون.

في شريط البحث، اكتب “GTA Sa Andreas.

اختر اللعبة من نتائج البحث تأكد من أنها النسخة الرسمية من تطوير Rockstar Games.

اضغط على زر الشراء ثم اتبع التعليمات لإكمال عملية الشراء.

بعد الشراء سيتم تحميل اللعبة وتثبيتها تلقائيا على جهازك.

كيف أقوم بتحديث لعبة جاتا سان اندرياس

الكثير يتساءلون عن كيفية تحديث لعبة جاتا سان أندرياس”ط حيث أن اللعبة تقوم بتنزيل بعض التحديثات أحيانا و تثبيت هذه التحديثات اتبع الخطوات التالية: