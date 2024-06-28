“صرف 50 مليون مصرف الرافدين فوري”!!.. خبر سار لمواطني العراق

في ظل استمرار إطلاق مصرف الرافدين العديد من السلف والتمويلات المختلفة التي تشمل العديد من المواطنين في مختلف محافظات العراق، بما تصل قيمتها في بعض الأحيان إلى 50 مليون دينار عراقي، يتم العمل على صرفها عند تقديم طلب بالحصول على هذه السلفة في العراق، مع مراعاة بأن هناك مجموعة من الشروط والإجراءات الهامة التي يتم على إثرها تقديم طلب الحصول على مثل هذه السلف.

شروط القبول في سلف الرافدين

أما عن الشروط المفروضة على جميع المتقدمين والراغبين في الحصول على سلف الرافدين في العراق، ما يأتي:-

أن يكون الشخص الراغب بطلب الحصول عراقي الجنسية.

كذلك يجب أن يكون لدى المتقدم مشروع راغب في إقامته.

ألا يتخطى حجم التمويل أو السلفة عن 50 مليون دينار.

كذلك يجب أن يلتزم بسداد الأقساط في مواعدها.

مع تقديم كافة المستندات المعنية بطلب القبول في سلف الرافدين.

أن يكون الشخص المتقدم مقيم دائم في دولة العراق.

تفاصل الحصول على سلف الرافدين بالعراق

وهناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التقديم على طلب حصول سلف الرافدين في العراق وكافة محافظتها، وفقًا للأتي:-