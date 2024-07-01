طريقة تحميل واتس آب عمر الذهبي وما هي مميزات واتس آب عمر الذهبي

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
طريقة تحميل واتس آب عمر الذهبي وما هي مميزات واتس آب عمر الذهبي

يعد واتس آب الذهبي هو أحد التطبيقات المميزة التي يقوم الكثير من الأشخاص استخدامها، و ذلك لأنها تتوفر فيها مميزات كثيرة و متعددة، و هذا التطبيق يتميز عن غيره بأنه ذات لون ذهبي، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحميل تطبيق واتس آب الذهبي، و ما هي مميزات واتس آب عمر الذهبي.

طريقة تحميل تطبيق واتس آب عمر الذهبي

تستطيع أن تقوم بتحميل تطبيق واتس آب عمر الذهبي، و ذلك من خلال هذه الخطوات و هى:

  • أولا قم بالدخول على جوجل بلاي.
  • بعد ذلك قم بكتابة إسم التطبيق في خانة البحث.
  • بعد ذلك قم بالضغط على اسم التطبيق بعد أن تظهر لك.
  • بعد ذلك قم بالضغط على زر تحميل التطبيق.
  • بعد أن تقوم بتثبيت التطبيق في الجهاز الخاص بك.
  • بعد ذلك قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك.
  • و استمتع بتطبيق واتس آب عمر الذهبي.

مميزات واتس آب عمر الذهبي

يمتلك واتس آب عمر الذهبي بمجموعة من المميزات و أهم مميزات واتس آب عمر هي:

  • يمكنك أن تقوم بتعيين خاصية الرد التلقائي و ذلك إلي الجميع.
  • و يمكنك ايضا من أن تقوم بإضافة رسائل مجدولة من أجل أن يتم إرسالها في أي وقت.
  • يمتلك مميزات مثل ميزة إشعار من الذي شاهد الحالة الخاصة بك.
  • تستطيع أن تقوم بمشاركة مقاطع فيديو طويلة و ذلك في الحالات و أيضا الاستوري.
  • تستطيع أن تقوم بإرسال أكثر من 90 صورة مرة واحدة.
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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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