طريقة تحميل واتس آب عمر الذهبي وما هي مميزات واتس آب عمر الذهبي

يعد واتس آب الذهبي هو أحد التطبيقات المميزة التي يقوم الكثير من الأشخاص استخدامها، و ذلك لأنها تتوفر فيها مميزات كثيرة و متعددة، و هذا التطبيق يتميز عن غيره بأنه ذات لون ذهبي، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحميل تطبيق واتس آب الذهبي، و ما هي مميزات واتس آب عمر الذهبي.
طريقة تحميل تطبيق واتس آب عمر الذهبي
تستطيع أن تقوم بتحميل تطبيق واتس آب عمر الذهبي، و ذلك من خلال هذه الخطوات و هى:
- أولا قم بالدخول على جوجل بلاي.
- بعد ذلك قم بكتابة إسم التطبيق في خانة البحث.
- بعد ذلك قم بالضغط على اسم التطبيق بعد أن تظهر لك.
- بعد ذلك قم بالضغط على زر تحميل التطبيق.
- بعد أن تقوم بتثبيت التطبيق في الجهاز الخاص بك.
- بعد ذلك قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك.
- و استمتع بتطبيق واتس آب عمر الذهبي.
مميزات واتس آب عمر الذهبي
يمتلك واتس آب عمر الذهبي بمجموعة من المميزات و أهم مميزات واتس آب عمر هي:
- يمكنك أن تقوم بتعيين خاصية الرد التلقائي و ذلك إلي الجميع.
- و يمكنك ايضا من أن تقوم بإضافة رسائل مجدولة من أجل أن يتم إرسالها في أي وقت.
- يمتلك مميزات مثل ميزة إشعار من الذي شاهد الحالة الخاصة بك.
- تستطيع أن تقوم بمشاركة مقاطع فيديو طويلة و ذلك في الحالات و أيضا الاستوري.
- تستطيع أن تقوم بإرسال أكثر من 90 صورة مرة واحدة.