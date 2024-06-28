“بسهولة”.. طريقة تقديم منحة البطالة في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة

أطلقت حكومة منحة البطالة في ولايات الجزائر، لكي تشمل العديد من المواطنين والفئات الأقل دخلاً في ولايات الجزائر، حتى أن هذه المنحة توفر لجميع المتقدمين دعماً ماديًا بشكل شهري، بما يُلبي احتياجاتهم الأساسية، التقديم في المنحة يكون إلكترونيًا عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، ووفقًا لشروط معينة، نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات التقديم في منحة البطالة بالجزائر

تتمثل أبرز خطوات التقديم في منحة البطالة أمام جميع المواطنين والفئات الأقل دخلاً في ولايات الجزائر، وفقًا لما يلي:-

أن تتقدم إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم يتم العمل على تسجيل بيانات الدخول إلى الصفحة الخاصة بالمنحة.

مع اختيار نوع المنحة “منحة البطالة”.

ليتم تقديم كافة المعلومات الخاصة بطلب القبول في المنحة.

أن ترفق المستندات وتتأكد من البيانات المُدخلة في الخانات الخاصة بذلك.

النقر على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط الحصول على المنحة؟

وعن الشروط المطروحة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل في دولة الجزائر، ما نص على النحو الأتي:-