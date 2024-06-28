“رابط رسمي yemenexam” الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس عبر موقع الوزارة

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور في اليمن بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج الصف التاسع لعام 2024، وذلك بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم اليمنية قرب ظهورها، وقد أكدت الوزارة أنها حرصت على تأخير الإعلان لضمان مراجعة وتدقيق جميع الدرجات بشكل دقيق لضمان حقوق جميع الطلاب، وفي خطوة لتسهيل عملية الحصول على النتائج، قدمت الوزارة رابطاً إلكترونياً يمكن للطلاب من خلاله الاستعلام عن نتائجهم فور صدورها، مما يساهم في توفير الوقت والجهد عليهم.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 اليمن

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن نتائج التاسع الفصل الدراسي الأول ستكون متاحة قريباً على موقعها الإلكتروني. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الطلاب من الاطلاع على نتائجهم بسرعة وسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، كما يمكن للطلاب أيضاً الحصول على نتائجهم من خلال إرسال رسالة نصية تتضمن رقم الجلوس، وقد شددت الوزارة على أن عملية التصحيح وتدقيق الدرجات تتم بمتابعة دقيقة لضمان النزاهة والشفافية في منح كل طالب حقه.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 اليمن

للاستعلام عن نتائج الصف التاسع، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية المخصص لنتائج الصف التاسع. اختيار خيار “نتائج الامتحانات” ثم تحديد الصف التاسع. إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم، ورقم الجلوس، والمدرسة، والمحافظة، والعام الدراسي. الضغط على زر “بحث” والانتظار قليلاً لعرض النتيجة. يمكن بعد ذلك التعرف على النتيجة بالتفصيل وطباعتها أو حفظها على الهاتف.

استخراج نتائج الصف التاسع عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات

يمكن للطلاب وأولياء الأمور أيضاً استخدام موقع لاستخراج نتائج الصف التاسع باتباع الخطوات التالية: