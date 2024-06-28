“بالاسم ورقم المقعد”.. استعلم عن نتيجة الثالث متوسط في كربلاء 2024 عبر نتائجنا

بعد انتهاء جميع طلاب الصف الثالث متوسط 2024 في عموم العراق ينتظر الطلاب وأولياء الأمور في كربلاء موعد الإعلان عن النتيجة ويتساءلون عن خطوات الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها، وقامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن أنه حاليًا يتم تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب بدقة لضمان حصول كل طالب على الدرجات المستحقة، وأوضحت الوزارة أنه فور الانتهاء من رصد الدرجات وهو في القريب العاجل سوف يتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع الوزارة الرسمي أو عبر منصة نتائجنا، وهذا ماسوف نتعرف علي تفاصيله من خلال الآتى.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط في كربلاء 2024

أشارت وزارة التربية العراقية أنه عند اعتماد النتيجة يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها من خلال طريقتين الأولى عبر موقع الوزارة والثانية عبر منصة نتائجنا، و سوف يتمكن الطلاب وأولياء الأمور في كربلاء من الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، وتلك الخطوات هي:

في البداية يجب الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

تسجيل الدخول في الموقع للدخول إلى الحساب الشخصي.

الضغط علي “خدمات”.

اختيار “نتائج الامتحانات”.

تحديد المرحلة الدراسية “الثالث متوسط”.

اختيار المحافظة “كربلاء”.

تحديد المديرية التعليمية التابع لها.

إدخال رقم الامتحان واسم الطالب.

الضغط على “بحث”.

يتم البحث عن الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

سوف يقوم الموقع بإظهار كشف نتائج الثالث متوسط في كربلاء.

منصة نتائجنا

يتساءل طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط عن موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 كربلاء، ورابط الاستعلام عن النتائج فور الإعلان عنها، حيث صرحت الوزارة أن إعلان النتائج سوف يتم مباشرة بعد انتهاء عملية التصحيح والرصد كما أكدت الوزارة أن بالفعل أعمال التصحيح أوشكت على الانتهاء وسيتم اعتماده النتائج والإعلان عنها في أقرب وقت ممكن، وفيما يلي كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024، محافظة كربلاء.