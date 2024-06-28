“بإشارة قوية” تردد قناة بطوط الجديد كيدز 2024 وسلي طفلك على مدار اليوم

قناة بطوط كيدز من أبرز القنوات الفضائية التي تعمل على إذاعة العديد من الأطفال والمتابعين لمختلف المحتوى المميز والأفلام الكرتونية، كذلك البرامج الطفولية المميزة، وغيرها من الأناشيد الدينية والأغاني الأكثر من رائعة، بما يشمل كافة محبي القناة، لتكون من أكثر القنوات المشهورة في عالم الطفل، لما يتم العمل على بث المحتوى على مدار اليوم، لمشاهدته بجودة عالية وإشارة قوية دون توقف.

استقبل تردد قناة بطوط أطفال الجديد

هناك بعض المعلومات لكي تتمكن من تنزيل التردد الجديد لقناة بطوط أطفال الجديد والمميز، كما جاء على النحو الأتي:-

القمر الصناعي قناة بطوط يكون نايل سات.

التردد الجديد فهو 11494.

بينما معامل الترميز للقناة فهو 27500.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة بطوط 5/6.

استقبال قناة بطوط أطفال 2024 على العرب سات

وحتى تُشاهد كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل ما بين الكرتون والبرامج الطفولية المميزة التي يمكنك مشاهدتها على مدار اليوم دون توقف، بإشارة قوية وجودة عالية، وفقًا للمعلومات التي جاءت كالأتي:-

القمر الصناعي قناة بطوط يكون العرب سات.

التردد الخاص بالقناة فهو 11594.

معامل الترميز لقناة بطوط أطفال فهو 27500.

استقطاب قناة بطوط يكون رأسي.

خطوات تنزيل قناة بطوط أطفال

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم تنزيل التردد الجديد لقناة بطوط أطفال على العرب سات والنايل سات، وفقًا لما يلي:-