رابط yemenexam نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء وعدن وحضرموت والمحافظات الباقية

ينتظر الطلاب والطالبات موعد ظهور نتائج الصف التاسع في اليمن ومختلف المحافظات اليمنية، لكي يتم العمل على نشر النتائج ورفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وكذلك بوابة الإدارة العامة للاختبارات، بالإضافة إلى أن ذلك سيكون في غضون ساعات قليلة من الأن، حتى يتعرف عليها جميع الطلاب والطالبات في الدولة اليمنية.

امتحانات الصف التاسع اليمن والمحافظات

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن جميع الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات اليمنية، انتهت من امتحانات الصف التاسع يوم 12 من شهر مايو 2024، لتبدأ بعدها أعمال التصحيح والمراجعة التي دامت لمدة شهر كامل، بالإضافة إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي، لكي يتم الانتهاء من جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات، التي تكون بكل دقة ووضوح لضمان حصول كل طالب على ما يستحقه من الدرجات في دولة اليمن.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الكشف عن نتائج الصف التاسع في اليمن وبمختلف المحافظات اليمنية، لضمان حصول كل طالب وطالبة من الحصول على الدرجات في هذه المرحلة الدراسية، كالأتي:-