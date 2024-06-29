تعرفوا معنا على ما الشيء الذي يكرهه البق؟

تعد حشرة بق الفراش، من أنواع الحشرات التي يصعب التخلص منها، لأنها تتكاثر بأعداد كبيرة في وقت قصير، ويصعب ملاحظتها أيضًا بسبب حجمها الصغير، وبالرغم من ذلك، فإنها تسبب أضرارًا جسيمة، ولكن لحسن الحظ وُجدت بعض الروائح الحمضية النفاذة التي يكرهها البق، وتجعله ينفر وتساعد على طرده من المكان، وذلك بالإضافة أيضًا إلى درجات الحرارة المختلفة التي لا تتأقلم معها هذه الحشرة الضارة، تابعوا معنا مقالتنا لتتعرفوا على المزيد.

الروائح التي يكرهها البق

هناك عدة روائح تنفر حشرة بق الفراش وتشعرها بالاضطراب، حيث يمكنكم رش هذه الروائح داخل الثقوب والفتحات التي تسكن في داخلها، وهناك أيضًا طرقًا أخرى للتخلص من البق، والتي سنذكرها لكم فيما يلي:

تكره حشرة بق الفراش الروائح الحمضية، مثل: الليمون، حيث يمكنكم وضع قشر الليمون في زوايا الغرف لطرد البق، أو رش عصير الليمون حول منزلكم.

يكره البق رائحة أوراق الريحان وينفر منها، لذا يمكنكم وضعها على النوافذ وفي الغرف، وبذلك فهي ستعمل كواقي يمنع دخول حشرة البق إلى المنزل.

تتميز القهوة برائحتها المركزة والقوية، ولذلك يمكنكم إعداد القهوة ووضعها في الغرف حتى تنبعث منها رائحتها وتطرد البق، أو يمكنكم نثر حبات القهوة المطحونة في أركان المنزل.

يمكنك تحضير منقوع الخل مع أوراق النعناع، ورشه في كل أرجاء المكان لطرد كافة أنواع الحشرات المنزلية، ومنها البق.

تعد المبيدات الحشرية من أقوى الطرق للتخلص من حشرة البقاء بشكل نهائي والقضاء عليها.

درجات الحرارة المختلفة للقضاء على البق