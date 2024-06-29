“الخطوات والاوراق المطلوبة” تفاصيل قروض ذوي الاحتياجات الخاصة 2024

تحرص المصارف المصرية على تقديم الخدمات التمويلية لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تسعى إلى منحهم مميزات كثيرة باعتبارهم أكثر الفئات حاجةً للدعم المالي، وجاء ذلك وفقًا لقرارات وزارة التضامن الاجتماعي التي وفرت عددًا من التسهيلات والامتيازات لهم في المجتمع المصري، ويتمثل ذلك في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة منذ سنوات عديدة، وذلك بهدف توفير كافة أنواع الدعم للمعاقين، تابعوا معنا مقالتنا لتتعرفوا على كيفية الحصول على قرض المعاقين من بنك ناصر، والمستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض ذوي الاحتياجات الخاصة

للحصول على قرض ذوي الاحتياجات الخاصة، يجب توافر بعض الأوراق أولًا، وهي كالتالي:

يشترط على المتقدم بالطلب وزوجته، تقديم نسخة من أرقامهما الوطنية، ويجب أن تكون سارية.

ضرورة ملء استمارة حجز الوحدة السكنية، وخانات البيانات المطلوبة في الإعلان.

يجب دفع مبلغ مالي للحجز وتقديم الإيصال.

إذا كان المواطن متزوجًا، يجب أن يسجل تسجيل عائلي.

ضرورة تقديم ما يثبت الدخل الشهري أو السنوي.

يجب تقديم إيصال مرافق حديث للغاز أو الماء أو الكهرباء، للمسكن الحالي.

يتوجب تقديم تقرير طبي معتمد من المستشفيات المجانية، ويوضح بداخله إعاقة الشخص.

طريقة الحصول على قرض المعاقين 2024 من بنك ناصر الاجتماعي

يمكنكم الآن الحصول على سُلفة المعاقين من مصرف ناصر، من خلال اتباع الخطوات التالية: