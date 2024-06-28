لينك spa.gov.iq كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 جميع المحافظات العراقية

في حالة انتظار كبيرة من قبل المواطنين في محافظات العراق، حول عرض كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبات الجديدة، التي تتجهز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكي يتم العمل على إعلان الوجبة الجديدة، حتى أن هذا البرنامج يُساهم إلى حد كبير في توفير الدعم المادي لجميع الأشخاص المتقدمين، والفئات الأقل دخلاً، بما يعمل على توفير حياة كريمة وملائمة أمام المتقدمين في العراق.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

يمكنك العمل على تنزيل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبات الجديدة في محافظات العراق، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تذهب إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر الإنترنت.

مع إدخال رمز التحقق المرئي في خانة تسجيل الدخول.

القيام بالتوجه إلى الصفحة الخاصة بعرض الوجبات.

ليتم تحديد الوجبة التي عليها الدور.

تدوين كافة المعلومات الخاصة بالبحث عن كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

لكي يتم قبولك في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة التي تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بفتح باب التقديم في الوجبة، وفقًا للشروط المتمثلة في التالي:-