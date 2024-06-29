ظهرت خلاص.. كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول بالعراق عبر رابط وزارة التربية العراقية

في الساعات الماضية تزايد البحث عن معرفة موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الأول و ينتظر الطلاب بفارغ الصبر موعد الإعلان عن النتائج حيث أوضحت وزارة التعليم العراقية أنه من المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة سيتم الإعلان عن نتائج التاسع وأكدت الوزارة أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات النهائية تتم بكل شفافية ونزاهة ليحصل كل طالب وطالبة على درجته كاملة كما أشارت أن النتائج ستكون متاحة فور اعتمادها رسمياً عبر موقع وزارة التعليم الإلكتروني.
نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق
انتهى طلاب الثالث المتوسط من أداء الإختبارات يوم 5 من شهر يونيو وأشارت الوزارة أن فترة الامتحانات تمت بدون أى مشاكل وقالت الوزارة أن أغلب مراكز الكنترول في العراق قد انتهت بالفعل من أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات النهائية ومن المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة أن يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول عقب انتهاء كافة محافظات العراق من أعمال التصحيح واعتمادها مركزيا.
كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالرقم الامتحاني
أتاحت وزارة التعليم العراقية رابط إلكتروني يستطيع الطلاب وأولياء الأمور من خلاله الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بكل سهولة وذلك في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة حيث يمكن استخراج نتائج الطلاب من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية الرسمي.
- كما يمكن الاستعلام عن نتائج من خلال الدخول على موقع نتائجنا.
- بعد ذلك اضغط على نتائج الطلاب.
- ثم اختر الصف الثالث المتوسط.
- حدد الدور الأول.
- قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل اسم الطالب والرقم الامتحاني.
- اضغط على كلمة استعلام.
- انتظر لحظة ستظهر أمامك النتيجة.