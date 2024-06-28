وزارة التربية العراقية تعلن رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول

يبحث العديد من الطلاب عن نتائج امتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط، حيث ينتظر الطلاب في العراق بفارغ الصبر ظهور نتائجهم، وقد شعر بعضهم بالتوتر بسبب التأخير في الإعلان عن النتائج ومع ذلك، نفت وزارة التربية وجود أي خلل في عملية التصحيح وأكدت أن عملية تصحيح النتائج تجري بشكل منتظم، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

موعد نتائج الثالث المتوسط العراق

من المتوقع أن يتم إعلان نتائج الثالث المتوسط في مختلف مدن العراق خلال ساعات قليلة، والتي لم يتم صدورها بعد لذلك، ينصح طلاب هذه المدن بالاستمرار في متابعة موقع النتائج، حيث يمكنهم العثور على نتائجهم في أي وقت إذا واجهوا صعوبات في الوصول إلى الموقع، عليهم محاولة الدخول عدة مرات .

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق

يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية يجب أن تقوم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا

ثم يتم تحديد”نتائج الطلاب” من القائمة الرئيسية واختر مرحلة “الثالث المتوسط” بعد ذلك.

ثم، قم يكتابة رقم الامتحان واسم الطالب بالكامل.

أخيرًا انقر على كلمة إظهار النتيجة.

أصبح الحصول على نتائج جميع المحافظات العراقية أمرًا سهلاً الآن، سواء في الرصافة، كربلاء، بغداد، القادسية، صلاح الدين، الكرخ، بابل، والسليمانية، دهوك، واسط، أربيل، البصرة، ذي قار، الأنبار، ديالى، والرصافة الأولى ويمكن الحصول على هذه النتائج عبر موقعنا الإلكتروني أو موقع وزارة التربية العراقية الرسمي حين تتوفر المعلومات.