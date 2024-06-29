موقع استبدال كود فري فاير.. احصل على جواهر وأسلحة مجانية الآن!

عادة ما يبحث لاعبين فري فاير عن الأكواد الغير مستعملة لاستبدالها بالمكافآت، والتي تتمثل في الجواهر والمعدات والأسلحة والرقصات وغير ذلك الكثير، كما تصقل هذه الكودات من مهارة اللاعب وتكسبه خبرات متنوعة أثناء اللعب، وتمنحه جوًا مليئًا بالإثارة والتشويق، ومن خلال مقالتنا اليوم عبر موقع البديل، سنسلط الضوء على أهم الأكواد الغير مستعملة والتي يكثر عليها البحث دائمًا، كما سنوضح لكم طريقة استبدال هذه الكودات بطريقة مبسطة.

موقع استبدال اكواد فري فاير garena

يمكنكم الآن استبدال كودات Free Fire عن طريق الموقع الرسمي لها وهو “Garena”، حيث يعتبر من أشهر المواقع التي تتيح استبدال أكواد فري فاير بطريقة آمنة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى يجب عليك الدخول إلى موقع غارينا الرسمي. ثم املئ حقول البيانات المطلوبة وسجل الدخول. بعد ذلك اختر الطريقة التي تود التسجيل بها، سواء كان من خلال حسابك الخاص في Facebook، أو Google. ثم ادخل كلمة السر واضغط على أيقونة التسجيل، بعد ذلك ستنتقل مباشرة إلى القائمة الخاصة باستبدال الكودات. بعد ذلك تأكد من كتابة الأكواد التي ستظهر أمامك بشكل صحيح ودونه بالكامل، واضغط على زر إرسال. انتظر لبضع دقائق وستعرض لك المكافآت التي حصلت عليها.

أكواد فري فاير 2024

بعد أن شرحنا لكم كيفية استبدال كودات فري فاير من خلال الموقع الرسمي، سنذكر لكم فيما يلي أهم الأكواد الحصرية والغير مستعملة: