هل يوم الخميس عطلة في الأردن 2024؟ .. الحكومة توضح جدول العطلات الرسمية بالمملكة الهاشمية الأردنية

هل يوم الخميس عطلة في الأردن 2024؟ العديد من المواطنين في الأردن يبحثون عن معرفة إذا كان يوم الخميس عطلة أم لا، وقد حصل المواطنين على إجازة عيد الأضحى المبارك التي استمرت لتسع أيام متتالية والآن يبحثون عن معرفة هل يوجد عطلة أم لا لأخذ قسط من الراحة والسفر ومقابلة الأهل والأصدقاء وخاصة الموظفين في الدولة سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام يرغبون في الحصول على عطلة ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كافة التفاصيل بالإضافة إلى جدول الإجازات الرسمية وفقاً لما أعلن عن رئيس الوزراء الأردني تابعوا معنا.

هل يوم الخميس عطلة في الأردن 2024؟

في الساعات القليلة الماضية تزايد البحث من قبل المواطنين في الأردن عن معرفة هل سيكون يوم الخميس في الأردن عطلة أم لا حيث تم تداول أخبار تفيد بأن الخميس القادم عطلة، لذا أوضح رئيس الوزراء الأردني أن يوم الخميس المقبل عمل وليس عطلة وأشار إلى أن العطلة القادمة ستكون عطلة رأس السنة الهجرية يوم 1 من شهر محرم، لجميع العاملين بالقطاع الخاص والعام وتكون إجازة مدفوعة الأجر، وحثت الوزارة المواطنين على عدم السير وراء الشائعات وأخذ الأخبار من الصفحات الرسمية الموثقة.

جدول العطلات الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية 2024

وجاء جدول العطلات الرسمية في المملكة الهاشمية الأردنية لهذا العام على النحو التالي: