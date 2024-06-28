تحميل واتساب عمر الأزرق ومميزات التطبيق، ومميزات التطبيق وخطوات تحميلة

يحرص مطوري واتساب عمر الأزرق على توفير اصدار يحتوي على عدد كبير من المميزات مثل تعزيز الخصوصية والأمان وأيضا لا يشكل خطر على بيانات المستخدم وضد الاختراق، حيث ان الإصدار الأخير من الواتساب الازرق يمكن تحميله بسهولة على جميع الهواتف والاستفادة من مميزاته فهو يحتوي على عدد من المميزات التي تعزز التجربة للمستخدمين وتم تطويره في الفترة الأخيرة، لذلك سوف نعرض لكم مميزات تحميل واتساب عمر الأزرق وما هي مميزاته.

مميزات واتساب عمر الأزرق

من اهم مميزات واتساب عمر الأزرق لجميع المستخدمين والإضافات والتحسينات التي يضيفها لهم باستمرار ما يلي:

يمكنك ان تشاهد الحالات حتى بعد حذفها

التطبيق مجاني لا يحتاج الى دفع رسوم مالية اطلاقا.

يمكن استخدام الواتس اب باقل سرعة في الانترنت فهو لا يحتاج الى باقة قويه او واي فاي قوي

تحكم في شكل ايقونة الواتس اب وشكل الخط والألوان.

إرسال مقاطع الفيديو والصور الى الأصدقاء في مختلف الدول.

تشفير المحادثات بين الطرفين.

إمكانية ارسال الوسائط ورؤيتها في مرة واحدة فقط.

كيف اقوم بتحميل واتس اب عمر الأزرق

يوفر لك واتساب عمر الازرق رابط مباشر يمكن الوصول إليه من خلال محرك البحث جوجل فيمكنك ان تتوجه اليه وتكتب في خانة البحث واتساب عمر ثم تنتظر حتى يتم تحميل الهاتف، وبعد ذلك قم بإنشاء حساب جديد او تسجيل الدخول اذا كان لديك حساب مسجل قبل ذلك، وسوف يصلك رمز التأكيد للتأكد من هويتك يجب ان تدخله.