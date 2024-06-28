جددها الآن وانت فى بيتك … خطوات تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 والشروط اللازمة

البطاقة الذهبية هي بطاقة دفع إلكترونية تصدرها مؤسسة بريد الجزائر وتتيح لحاملها إجراء معاملات مالية متنوعة بكل سهولة وأمان كما أن تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر لعام 2024 يتطلب اتباع بعض الخطوات والامتثال لشروط محددة في هذا الموضوع نستعرض كيفية تجديد البطاقة والشروط اللازمة لذلك والتي سوف نوضحها لكم بشكل تفصيلي من خلال السطور القادمة.

خطوات تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر 2024

لتجديد البطاقة الذهبية في الجزائر لعام 2024 وأنت في بيتك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اولا يجب أن يتم فتح متصفح الإنترنت واذهب الى الموقع الرسمي لبريد الجزائر للدخول الى الموقع اضغط هنا .

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام معلوماتك الشخصية (رقم الحساب البريدي ورقم الهاتف).

بعد تسجيل الدخول ابحث عن خيار تجديد البطاقة الذهبية ضمن القائمة الرئيسية أو الخدمات الإلكترونية.

قم بإدخال البيانات المطلوبة لتجديد البطاقة مثل رقم البطاقة القديمة وتاريخ انتهاء الصلاحية.

تأكد من صحة البيانات التي أدخلتها ثم اضغط على زر تأكيد أو إرسال.

قد يتطلب منك دفع رسوم تجديد البطاقة قم بإدخال تفاصيل الدفع المطلوبة.

بعد إتمام الخطوات السابقة سيتم معالجة طلبك وسيتم إرسال البطاقة الجديدة إلى عنوانك البريدي المسجل.

الشروط اللازمة لتجديد البطاقة الذهبية