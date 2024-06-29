تردد قناة طيور الجنة الجديد.. رحلة ممتعة في عالم الأغاني والبرامج التعليمية!

أطلقت قناة طيور الجنة بثها للمرة الأولى في عام 2008م، ومنذ ذلك الوقت وهي تحظى بشهرة كبيرة على مستوى الوطن العربي بأكمله، وتربى عليها الأجيال واحدًا تلو الآخر منذ نعومة أظافرهم، فهي تقدم محتوى تعليمي في صورة أغاني حتى تترسخ أكثر في عقول الصغار، كما تعرض لهم نصائح دينية مبسطة عن الصلاة والصيام وخلاف ذلك، لذا دائمًا يكثر البحث عن أحدث تردداتها عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وهذا ما سنوضحه لكم من خلال مقالتنا.

تردد قناة طيور الجنة 2024

تسهم محطة طيور الجنة الفضائية على شغل أوقات أطفالكم بالمحتوى المفيد والمسلي في وقت واحد، كما يتناسب محتواها بدءًا من مرحلة الطفولة وصولًا إلى مرحلة المراهقة، ومن خلال الجدول التالي سنعرض لكم أحدث تردداتها على الأقمار الصناعية، نايل سات، وعرب سات:

القمر الصناعي عرب سات نايل سات التردد 11396 11258 معدل الترميز 27500 27500 معامل تصحيح الخطأ ¾ ¾ الاستقطاب عمودي أفقي

تنزيل قناة طيور الجنة الفضائية على الرسيفر

بعد أن وضحنها لكم في الجدول أعلاه ترددات القناة الحديثة، سنشرح لكم طريقة تنزيل تردد قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر الخاص بكم، فقط كل ما عليكم هو تطبيق الخطوات التالية: