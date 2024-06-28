وداعًا لـ WhatsApp و Telegram!!.. تطبيق مراسلة جديدة يقضي على جميع تطبيقات واتساب وتليجرام

في عالم التكنولوجيا، تم إطلاق منصة مراسلة جديدة بديلاً عن تطبيقات الواتساب والتليجرام، بالإضافة إلى أن هذا التطبيق يُطلق عليه ” CoolApp”، حيث إن التطبيق يمتلك العديد من المنافسة لمنصات التراسل الشهيرة، مما أثار هذا التطبيق جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن البعض اقترحه من أجل أن تستخدمه الحكومة لمراقبة وقمع المناقشات السياسية في البلاد.

تطبيق ” CoolApp” لحماية الأمن القومي

وقام زعيم الكمبودي “هون سين”، بالإعراب عن دعم تطبيق ” CoolApp”، ليكون وسيلة حماية الأمن القومي، والعمل على منع التدخل الأجنبي ضمن قنوات المعلومات التي تكون في الدولة، ليكون من ضمن الاحتياجات المحددة لكمبودياً، وشبيه منصات وسائل الاجتماعي في الكثير من الدول المتمثلة في ” WeChat” داخل دولة الصين، مما يُعطي لجميع المستخدمين لخصوصية المستخدم، حتى أن التطبيق لا يقوم بمراقبة العديد من البيانات الخاصة بالمستخدم ليضمن التشفير الأمن والشامل وهو شبيه الواتساب.

عدد المستخدمين ضمن تطبيق ” CoolApp”

وضمن المؤشرات الأولية التي تضمن تطبيق ” CoolApp” فإنه سيصل إلى نحو 500 ألف إلى قرابة مليون مستخدم وعملية تنزيل، كما أن التطبيق لا يراقب كافة بيانات ومحادثات المستخدم لأنه يعمل على دعم تقنية التشفير الشامل، وضمن حملات المعارضة التي تشمل مقاطعة تطبيق المراسلة الجديد التي وصته حول أداة للمراقبة الجماعية وكذلك التهديد الخاص بالحريات في كموديا، وهي المعروفة بشبكة المراقبة الواسعة الخاضعة لها ضمن مخاوف حول إساءة استخدام تطبيق ” CoolApp”.