تردد قناة بداية.. بوابة إلى عالم من الترفيه والبرامج المميزة!

gaser hossam تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
تردد قناة بداية.. بوابة إلى عالم من الترفيه والبرامج المميزة!
تردد قناة بداية

تعد قناة بداية من أشهر المحطات التلفزيونية في الممكلة العربية السعودية، والتي نجحت وبشدة في استقطاب أعداد كبيرة من المتابعين على مستوى الشرق الأوسط أجمع، ويرجع ذلك إلى حرصها الدائم على انتقاء محتوى مميز ومفيد يتناسب مع كل أذواق وميول المشاهدين العرب، لذا يكثر دائمًا البحث من قبل متابعيها عن تردداتها عبر الأقمار الصناعية، وهذا ما سنوضحه لكم، بالإضافة أيضًا إلى طريقة استقبال الترددات عبر جهازك الخاص.

تردد قناة بداية الجديد 2024

القمر الصناعيعربساتالنايل سات
التردد1241912053
معدل الترميز2750027500
معامل تصحيح الخطأ4/36/5
الاستقطابأفقيعمودي
الجودةSDSD

خطوات استقبال تردد قناة بداية

يتساءل الكثير من متابعي القناة الفضائية بداية، عن خطوات تنزيل تردداتها على جهاز التليفزيون، وذلك حتى يتابعوا محتواها المميز، لذا سنقوم بتوضيح هذه الخطوات لكم بطريقة مبسطة وسلسة:

  1. أولًا اضغط على أيقونة القائمة/Menu من جهاز الريموت.
  2. ثم اختر التركيب أو التثبيت، حسب ما تجد مسماه على جهازك.
  3. بعد ذلك اختر التثبيت اليدوي أو التنزيل.
  4. ثم اكتب بيانات قناة البداية في الحقول المخصصة لها، مثل: الاستقطاب، ومعامل الترميز، وتصحيح الخطأ، والتردد، وانقر على زر بحث.
  5. وأخيرًا عقب الانتهاء من البحث، انقر على زر الحفظ، وسيتم تنزيل القناة مباشرة على جهاز التلفاز الخاص بك.
تردد قناة بداية
تردد قناة بداية

برامج قناة بداية الفضائية

تحصد قناة بداية أعلى نسبة مشاهدة، وذلك بسبب عرضها للمحتوى المتنوع، مثل: الاجتماعي، والترفيهي، والثقافي، والطبي، ومن بين هذه البرامج التي تقدمها القناة الفضائية سنذكر لكم ما يلي:

  • المضياف
  • الصيف
  • زد رصيدك
  • بنوتات
  • دوافير
  • ذرية كلينك
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
gaser hossam

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
نتائج البكالوريا 2024 المغرب PDF برمق المسار وزارة التربية الوطنية bac men gov ma.. طلعهـــــا بالدرجات
إنضم لقناتنا على واتساب