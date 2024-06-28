هنا رابط الاستعلام عن كشف نقاط الشهادة المتوسطة بالجزائر 2024

تهانينا لكل الطلاب علي التفوق والنجاح حيث تم الإعلان عن ظهور نتائج التعليم المتوسط علي موقع البيام وكشف النتائج الخاص بمعدل النجاح والتقدير العام، وأعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن تفعيل موقع بيام للحصول علي النتيجة بكل سهولة بعد أن تم الإنتهاء من رفعها علي الموقع الرسمي لها، وفيما يلي نقدم لكم التفاصيل الكاملة عن سحب كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط كما يلي.

سحب كشف نقاط الشهادة المتوسطة

ظهرت نتائج البيام لطلبة شهادة التعليم المتوسط حيث يمكن الحصول عليها عن طريق إتباع الخطوات التالية.

أولاً: اضغط على منصة الديوان الوطني للاختبارات والمسابقات.

ثانياً: قم بتسجيل الدخول عن طريقة كتابة الاسم وكلمة المرور.

ثالثاً: قم بالضغط علي ” عرض النتائج”.

رابعاً: قم بتحديد الولاية الجزائرية التي يقيم بها الطالب.

وأخيراً: يمكن تنزيل كشف النقاط بصيغة pdf.

ويمكن معرفة النتيجة عبر موقع فضاء الأولياء كما يلي:

في البداية قم بالضغط على موقع فضاء الأولياء

ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

بعد ذلك قم بالموافقة على “أنا لست برنامج روبوت”.

ثم انقر علي “عرض النتائج”.

نبذة عن معدلات النجاح والتقديرات العامة:

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن معدلات النجاح لشهادة التعليم المتوسط كالتالي 62.85%، وعدد التلاميذ المقبولين في النية الدراسية الأولى للمرحلة الثانوية هم 585.882 تلاميذ، وجاءت التقديرات كالتالي.