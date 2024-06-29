فرحة لكل الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات برامج وأغاني للأطفال

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، قنوات الأطفال أصبحت جزءا أساسيا من روتين الأسر اليومي، حيث يهتم الأهل بشكل كبير بالمحتوى الذي تقدمه تلك القنوات لأطفالهم، تتميز قناة طيور الجنة بيبي كواحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث توفر محتوى ترفيهيا ممتعا وتعليميًا مصمما خصيصا للأطفال الصغار بدءا من الرضع تعمل هذه القناة على جلب الفرح والتسلية إلى حياة الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك يعتبر اختيار قناة طيور الجنة بيبي من قبل الأسرة دليلا على الاهتمام البالغ بجودة ومضمون البرامج التي يتعرض لها الأطفال، القناة تحرص على تقديم محتوى متنوع يشمل الرسوم المتحركة التعليمية والأناشيد التي تعزز من التعلم والتطور الذهني للصغار دون المساس بالقيم الأخلاقية التي يحرص الأهل على تعليمها لأطفالهم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

يمكن متابعة قناة طيور الجنة بيبي من خلال ضبط جهاز الاستقبال على الترددات المخصصة للقناة عبر الأقمار الصناعية المختلف فيما يلي التفاصيل الخاصة بهذه الترددات:

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الاستقطاب: أفقي

جودة البث: HD

تردد قناة طيور الجنة على قمر عرب سات

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: رأسي

جودة البث: HD

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

تنزيل قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال

بهذه الإعدادات يمكن الاستمتاع بمشاهدة برامج طيور الجنة بيبي بجودة عالية وبدون تشويش تأكد من إدخال القيم الصحيحة في جهاز الاستقبال لضمان الحصول على أفضل إشارة واستمتاع بمحتوى القناة المخصص للأطفال، لتنزيل واضافة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جهاز الاستقبال يجب اتباع الخطوات التالية لضمان ضبط التردد بشكل صحيح: