ساعــــات علي تفعيل رابط نتائج الثانوية العامة الإمارات 2024 خلال وزارة التربية www.moe.gov.ae بــاسم الطالب

يبحث عن نتائج الثانوية العامة الإمارات وخاصة بعد أن تم إعلان ظهور جدول النتائج في كافة الصفوف التعليمية المختلفة في دولة الإمارات، حيث وضع لكل مرحلة تعليمية ميعاد وتوقيت خاص بها، وكانت من أولى هذه النتائج التي من المتوقع ظهورها هو نتيجة الثانوية العامة الصف الثاني عشر في الإمارات، ويذكر أن الطلاب قد أنهوا الامتحانات الخاصة بهم منذ فترة زمنية قريبة في المملكة.

نتائج الثانوية العامة الإمارات

من أهم المراحل التي يسأل عنها عدد من الطلاب في الإمارات هو نتائج الثانوية العامة الإمارات، والتي تم الإعلان عن موعد ظهورها مع كافة المراحل التعليمية الأخرى على النحو التالي:

سيتم الاعلان عن النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالامارات

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصف الثاني عشر في الإمارات الثانوية العامة في يوم 3 يوليو 2024، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا.

كما أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب من الصف التاسع حتى الصف الحادي عشر في يوم 3 يوليو 2024 في تمام الساعة 4 عصرا.

أما نتائج الطلاب من الصف الخامس وحتى الصف الثامن فمن المقرر أن يتم الإعلان عنها في يوم 4 يوليو 2024 في تمام الساعة 10 صباحا.

وسوف يتم الإعلان عن نتائج الطلاب في الصف الأول وحتى الرابع في يوم 4 يوليو 2024 وذلك في تمام الساعة 4 عصرا.

موعد امتحانات الإعادة

أما عن موعد إعادة امتحانات الطلاب التعويضية في الصفوف من بداية الصف الثالث وحتى الصف الثاني عشر، وهذه الاختيارات للطلاب الذين لم يتمكنوا من خوض الاختبارات في موعدها نظرا لظروف قهرية مروا بها،فمن المقرر أن يكون موعد اختبارات الإعادة للطلاب بداية من يوم 8 يوليو وتستمر حتى 12 يوليو 2024.