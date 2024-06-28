نتائج التاسع اليمن 2024 حسب الاسم من موقع وزارة التربية والتعليم صنعاء وعدن وكافة المدارس moe-ye.ne

يتطلع الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة نتائج التاسع اليمن والتي تأخرت لمدة تزيد عن شهر منذ نهاية الاختبارات، وقد أكدت وزارة التربية اليمنية أن مراكز الكنترول مازالت مستمرة في عمليات تصحيح الأوراق وجاري رصد الدرجات ومراجعتها، وفور الانتهاء منها سيتم تفعيل رابط موقع الوزارة حتي يتمكن الطلاب من الحصول على بيان بالدرجات، ونقدم اليكم خلال سطور التقرير موعد الإعلان عن النتيجة وطريقة الاستعلام عنها.

نتائج التاسع اليمن 2024

تعتبر نتيجة الصف التاسع محط اهتمام وأنظار الجميع بالفترة الحالية خاصة مع اقتراب الإعلان عن النتيجة بحسب مصادر من الوزارة، ويعتبر هذه المرحلة مهمة بالنسبة للطلاب والتي يُختتم فيها التعليم الأساسي قبل الالتحاق بالمرحلة الثانوية، وقد أعلنت وزارة التربية اليمنية استمرار مراكز الكنترول في عدة محافظات عمليات الفحص والتدقيق والتي تتم بمنتهي الدقة والشفافية وذلك لضمان حصول كافة الطلاب على حقوقهم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية في نهاية الأسبوع المقبل فور اعداد كشوفات الدرجات.

الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024

أنهي طلاب الصف التاسع الاختبارات يوم 29 مايو الماضي ومنذ ذلك التوقيت وتساؤلات كثيرة من الطلاب حول طريقة الحصول على النتيجة، ولهذا وفرت وزارة التربية اليمنية موقعها الرسمي لمعرفة النتيجة قبل ظهورها بالمدارس عبر خطوات بسيطة كما يلي:

التوجه إلى الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية اليمنية. بعد الدخول إلى صفحة الموقع اختيار قسم نتائج الامتحانات. الضغط على نتائج التاسع اليمن 2024. إدخال بيانات الطالب مثل الاسم ورقم الجلوس ثم تحديد المحافظة التابع لها. بالنهاية الضغط على زر بحث ويتم عرض بيان شامل بالدرجات في المواد الدراسية المختلفة والمجموع النهائي.

نتائج التاسع اليمن 2024 صنعاء

توجد طريقة أخرى لمعرفة النتيجة إذا واجهت مشكلة الضغط على موقع الوزارة، وهي إمكانية استخراج نتائج التاسع اليمن عبر موقع الادارة العامة للاختبارات والمسابقات كما يلي: