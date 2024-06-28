تنزيل تحديث بابجي موبايل (خطيــــر لازم تجربه).. اضافات جديدة في اخر تعديل من pubg

يرغب عدد من لاعبي لعبة ببجي في معرفة تنزيل تحديث بابجي موبايل الجديد والذي من المنتظر إصداره في يوم 13 يوليو لعام 2024 أي الشهر القادم، حيث من المقرر أن يحظى التحديث بامتيازات وإمكانيات عالية، تزيد من تجربة اللعب المثيرة والفريدة في لعبة ببجي، حيث تمتلك اللعبة قاعدة جماهيرية عريضة في كافة أنحاء العالم، فقد نالت شهرة كبيرة منذ طرحها في عام 2013.

تنزيل تحديث بابجي موبايل

أما عن عملية تنزيل تحديث بابجي موبايل فهي عملية سهلة وبسيطة ويمكن لكافة اللاعبين القيام بها دون عناء أو مجهود حيث تتم هذه العملية من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى متجر التطبيقات الموجود على هاتفك الذكي.

يتم كتابة اسم اللعبة في محرك البحث.

بإدخال يتم الضغط على كلمة بحث.

تظهر أمامك أيقونة التحديث قم بالضغط عليها.

بعد ثواني يتم تحديث اللعبة، ومن ثم يمكنك فتح اللعبة والاستمتاع بالمزايا الجديدة التي أضافها التحديث الجديد.

الإضافات الجديدة لتحديث ببجي

بعد أن وضحنا لكم تنزيل تحديث بابجي موبايل، نوضح لكم أهم المميزات التي يتميز بها التحديث الجديد والتي يعد من أبرزها ما يلي: