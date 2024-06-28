واتساب عمر الذهبي APK ضد الحظر ⭐⭐⭐⭐ (ابلود يفتح في كل الدول ).. حمله علي جهازك ولكن!!

يعد واتساب عمر الذهبي من أهم النسخ المعدلة من واتس اب الأصلي حيث تتميز هذه النسخة بلونها الذهبي المميز دون غيرها من النسخ المعدلة من تطبيق المراسلات والدردشة واتساب، لا تعد هذه هي الميزة الوحيدة في هذه النسخة بل أن النسخة تحتوي على ميزات إضافية جعلتها من أهم وأفضل النسخ المعدلة، ولذلك يزداد جمهورها يوما بعد يوم في جميع أنحاء العالم.

واتساب عمر الذهبي

عند الحديث عن واتساب الذهبي يلزمنا توضيح بعض المعلومات المهمة للقارئ والتي يتضح من خلالها مدى أهمية هذه النسخة وما سبب شهرتها وإليكم أهم المعلومات حول هذه النسخة والتي تتمثل في التالي:

يعتبر واتس اب جولد هو أحد تطبيقات المراسلة والدردشات المطور من التطبيق الأصلي واتس اب الأخضر.

تنفرد النسخة بأنها ذات لون ذهبي أصفر يختلف عن باقي النسخ المطورة والتطبيق الأصلي لواتس اب.

قام بتطوير هذه النسخة هو أبو عمر المطور اليمني العربي المعروف.

تنزيل واتس اب عمر الذهبي

هناك الكثير من المميزات التي يضمها واتساب عمر الذهبي وخاصة في نسخة المحدثة الجديدة ويعد من أبرز هذه النسخ ما يلي: