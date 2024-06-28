“احداث نارية”.. موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 Kurulus Osman الموسم السادس عبر تردد قناة ATV والفجر الجزائرية

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165، الالاف من محبي الدراما التركيبة يبحثون عن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 Kurulus Osman الموسم السادس الذي يعد من اشهر المسلسلات التاريخية المفضلة لدى جماهير الوطن العربي بأسره، فمع انتهاء الموسم الخامس من المسلسل توالت عمليات البحث حول موعد بدء الموسم الجديد الذي سيشهد الكثير من الاحداث النارية الغير متوقعة، المسلسل بطولة بوراك أوزجيفيت ونخبة من نجوم تركيا، وسنتعرف على موعد عرض الجزء السادس من المسلسل خلال السطور القادمة.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 بشكل رسمي من قبل الشركة المنتجة له، مما يعني أن اعمال التصوير والمونتاج لاتزال مستمرة حتى تلك اللحظة، ومن المقرر أن تعرض حلقات الموسم السادس من المسلسل بعد انتهاء تصويرها في شهر سبتمبر القادم، حيث سيبدأ الموسم الجديد الحلقة رقم 165، كما سيتم عرض حلقة واحدة من هذا المسلسل كل يوم أربعاء عند تمام الساعة 8:00 بتوقيت السعودية وهو نفس الموعد المحدد لكافة النسخ الماضية.

تردد القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165

ويمكنك ضبط تردد القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الآن لتتمكن من متابعة كافة حلقات المسلسل التركي الاشهر:

تردد قناة atv التركية على تركسات

القمر الصناعي: ترك سات.

تردد القناة: 11628.

جودة القناة: HD.

معامل التصحيح: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة: 12034.

معامل التصحيح: ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة: 11034.

معدل الترميز: 27500.

وتدور احداث مسلسل قيامة عثمان حول تأسيس الدولة العثمانية على يد القائد الشجاع عثمان ابن ارطغرل، وكافة الصعوبات التي كادت أن تحول بينه وبين تحقيق حلمه.