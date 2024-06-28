تحميل واتساب عمر الذهبى برابط مباشر ومميزات النسخة الأخيرة من التحديث

واتس عمر الذهبي من اكثر التطبيقات المنتشرة بين الكبير من المستخدمين، ويعد من التطبيقات التي توفر لهم مميزات كثيره واضافات وتحسينات بشكل مستمر، لذلك فإن الجميع لا يرغب فيه تحميلة والاستمتاع بهذه المميزات، لذلك يمكنك التحميل بخطوات سهلة وبسيطة ومجانية دون دفع أي رسوم، وسوف نعرض لكم طريقة تحميل واتساب عمر الذهبي من خلال الرابط الرسمي له خلال البهارات التالية.

مزايا تحميل واتساب عمر الذهبي

واتساب عمر الذهبي من أحد التطبيقات التي تعزز لك تجربة ارسال الرسائل والملفات والمستندات والصور وتوفر لك الخصوصية والأمان وعدد كبير من المزايا التي تجعلهم من التطبيقات المناسبة لعدد كبير من الأفراد، لذلك سوف نعرض لكم مميزات النسخة الأخيرة من واتساب عمر الأحمر التي تكون على النحو التالي:

يمكنك اخفاء علامتي القراءة باللون الازرق واخفاء كلمه يكتب الآن حفاظا على خصوصيتك.

له القدرة على إرسال مقاطع فيديو وصور باحجام كبيرة وملفات مختلفة.

يمكنك ان تغير ايقونة الواتس اب باشكال مختلفة وكذلك يمكنك تغيير الالوان وضبط الخلفية.

تستطيع ان تتحكم في نغمة الوتس للرسائل او للمكالمات.

يمكن أن تضع رمز قفل الواتس اب مختلف عن باقي تطبيقات الاخرى.

طريقه تحميل واتساب عمر الذهبي

يكون تحميل واتساب عمر الذهبي من خلال الخطوات التالية