لمحبي الهواتف بمواصفات جباره..  مواصفات هاتف HONOR X8 وسعره بالدول العربية

في عالم الألعاب الإلكترونية يصبح اختيار الهاتف الذكي المناسب أمرا حيويا لتحقيق تجربة لعب مثالية سواء كنت تبحث عن أداء سريع شاشة ذات جودة عالية وبطارية تدوم طويلا فإن هاتف HONOR X8 يقدم مزيجا مثاليا من المواصفات التي تلبي احتياجات اللاعبين في هذه المقالة نستعرض تفاصيل مواصفات هاتف HONOR X8 بالإضافة إلى أسعارها في الدول العربية لمساعدتك في اتخاذ قرار الشراء الأمثل تابعونا لمعرفة التفاصيل.

مواصفات هاتف HONOR X8

يصل حجم الشاشة إلى 6.7 بوصة بدقة FHD+.

نوع LCD.

معدل تحديث 90 هرتز.

المعالج Qualcomm Snapdragon 680.

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 6 جيجابايت.

ذاكرة داخلية بحجم 128 جيجابايت.

الكاميرا الرئيسية تصل دقتها إلى 64 ميجابكسل.

كاميرا بزاوية واسعة 5 ميجابكسل.

كاميرا للعمق 2 ميجابكسل.

تصل سعة البطارية الي 4000 مللي أمبير.

شحن سريع بقدرة 22.5 واط.

الهاتف يعمل بنظام أندرويد 11 مع واجهة Magic UI 4.2.

الأبعاد 163.4 × 74.7 × 7.45 ملم.

يصل وزن الهاتف حوالي 177 جرام.

سعر هاتف HONOR X8

أسعار هاتف HONOR X8 قد تختلف من بلد إلى آخر حسب السوق والعروض المتاحة إليك متوسط الأسعار في بعض الدول العربية:

السعودية حوالي 900 ريال سعودي.

الإمارات حوالي 880 درهم إماراتي.

مصر حوالي 5700 جنيه مصري.

عيوب هاتف HONOR X8

هاتف HONOR X8 يأتي مع بعض العيوب المحتملة التي يجب أن تكون على دراية بها وتشمل: