“بعد ساعات”.. رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024 بالاسم عبر موقع وزارة التربية اليمنية في صنعاء وعدن وجميع المحافظات

رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024، قريبا وعبر رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024 يمكن لكافة الطلاب معرفة درجاتهم في كل المواد، حيث من المقرر أن تعلن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 قريبا بعد الانتهاء نهائيا من اعمال تصحيح اوراق الامتحانات في كافة الكنترولات اليمنية، لتتبقى فقط اعمال المراجعة للدرجات المرصودة بدقة ليحصل كل طالب على حقه من الدرجات دون زيادة أو نقصان، واليكم طريقة استخراج نتائج التاسع اليمن 2024 بالاسم ورقم الجلوس، فتابعونا.

رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024

تم تدشين رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية ليتم رفع النتيجة من خلاله بعد اعتمادها من قبل السيد الوزير، حيث تأخر ظهور النتيجة لمدة أكثر من شهر خاصة في ظل حلول اجازة عيد الاضحى التي توقفت تلك الاعمال خلالها، وكان الطلاب قد انتهوا من أداء الامتحانات في جميع المدن والمحافظات اليمنية في يوم 12 مايو الماضي دون استقبال أي شكوى تذكر من صعوبة الامتحانات، فيما أكدت الوزارة أن الأعمال النهائية للمراجعة والتدقيق لإجابات الطلاب جارية حالياً، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 عبر موقع الوزارة:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

قم باختيار الدخول إلى قسم نتائج الامتحانات.

قم بالضغط على نتائج الصف التاسع اليمن 2024.

قم بادخال بيانات الطالب بشكل صحيح، والتي تتمثل في”رقم الجلوس، الاسم”.

حدد المحافظة التي تقيم بها.

أخيراً، انقر على زر البحث لعرض درجات المواد والمجموع النهائي للطالب.

نتائج الصف التاسع 2024 في اليمن صنعاء

واليكم كيفية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 في اليمن صنعاء عبر زيارة موقع الإدارة العامة للاختبارات الذي خصصته الوزارة، فقط اتبع ما يلي: