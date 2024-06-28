المؤسس عثمان 165 .. موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس Curulus Osman season 6

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس، من المواعيد التي بدأ جمهور الدراما التاريخية في البحث عنها مجددًا، بالتحديد بعد انتهاء الأجزاء الخمسة من العمل الأضخم على الإطلاق في العالم، العمل الذي استطاع أن يحقق البصمة التي لم يسبق لعمل درامي من قبل أن يتركها، مسلسل قيامة عثمان الذي جذب أنظار الملايين من المتابعين من كل الدول في الشرق الأوسط، وجعلهم ينتظرون بداية الأحداث القادمة التي مرت بها الدولة العثمانية في تاريخها الطويل.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس، أصبح في صدارة الموضوعات التي يبحث عنها الكثير منذ بداية عرض حلقات المسلسل، وعلى مدار الأجزاء الخمسة السابقة قدم العمل أحداث مشوقة ومثيرة، جعلت المشاهد في حالة تعلق وترقب لا تنتهي، وقد دفع هذا الترقب الشركة المنتجة للعمل إلى الإسراع من مشاهد التصوير المختلفة، وتنفيذ عمليات المونتاج وكل ما يتبع التصوير حتى تكون الحلقات جاهزة على العرض، هذا وفي إطار حرص شركة بوزداغ على جماهير المؤسس عثمان، أعلنت في موقعها الرسمي ومن خلال الصحف عن موعد بداية حلقات الجزء السادس، في بيان رسمي لها والذي من المنتظر أن يكون في شهر نوفمبر من هذه السنة 2024.

القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس

تم تحديد موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس، الذي يكون خلال شهور قليلة من الآن وهي مدة تصوير الحلقات، والجدير بالذكر أن لغة العمل الأصلية هي التركية، ولكن هناك بعض القنوات العربية التي تترجم العمل خدمةً في الجماهير العرب المنتظرين في كل الدول، وعلى الجمهور انتظار الحلقات عبر القنوات التالية: