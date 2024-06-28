استعلم هنا .. رابط نتائج الثالث متوسط 2024 pdf الدور الاول استخراج نتيجة 3 متوسط عبر المواقع الرسمية

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 pdf الدور الاول يبحث عنه ملايين الطلاب في جميع أنحاء العراق للاطمئنان على درجاتهم، ولهذا تعمل مراكز التصحيح بأقصى جهدها للانتهاء من الفحص والتدقيق وتوفير نتائج الطلاب في أقرب وقت، وقد بدأت الامتحانات في يوم 21 مايو وانتهت في يوم 3 يونيو الحالي في جميع المحافظات العراقية، لتبدأ بعد ذلك مباشرة أعمال تصحيح أوراق الإجابات داخل اللجان، كما أعلنت بعض المصادر المسؤولة في الوزارة أنه سيتم توفير نتائج الطلاب على موقع نتائجنا وعلى قناة التليجرام الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية، ونوضح المزيد من التفاصيل بخصوص هذا الشأن فيما يلي.

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حتى هذه اللحظة، لم يتم الإعلان عن تاريخ محدد لتوفير نتائج الثالث متوسط 2024 PDF الدور الاول، وقد أشارت بعض المصادر المسؤولة في الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان عن النتيجة قبل بداية شهر يوليو، وقد تم استئناف أعمال التصحيح بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، ويرجع التأخر في إعلان النتيجة إلى كثرة عدد الطلاب الذين خاضوا هذه الامتحانات.

حيث يتجاوز عدد الطلاب 900 ألف طالب في مختلف محافظات العراق، وتم توزيع الطلاب على حوالي 470 لجنة امتحانية، وقد بدأت أعمال التصحيح في اللجان المختصة بعد انتهاء الاختبارات مباشرة، كما أكدت الوزارة على أهمية الاستعلام عن النتيجة من خلال المنصات الرسمية لها، وأنه لم يتبقَ الكثير من الوقت لتوفير النتائج لمحافظة بغداد وبابل والبصرة وعموم المحافظات العراقية.

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يتيح رابط نتائج الثالث متوسط 2024 خدمة الاستعلام عن النتيجة وتنزيل كشوف الدرجات، وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات: