غني مع أطفالك.. تردد قناة وناسة نايل سات لاغاني لولو ممتعة وتعليمية لاطفال من سن 6 شهور لـ 15 سنة

تبحث الكثير من الأمهات مؤخرا عن تردد قناة وناسة التي تعتبر أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، وتقدم القناة محتوي ترفيهي جذاب يجمع بين التعليم والفكاهة في وقت واحد، كما تعرض القناة عدد من البرامج التعليمية التي تنمي مهارات الطفل وتساهم في تطوير مدارك الأطفال بطريقة شيقة، وتحرص قناة وناسة على عرض المحتوي الآمن بما يناسب كافة الفئات العمرية التي تتابعها، ولذلك نقدم اليكم من خلال سطور المقال تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة وناسة على النايل سآت

تقدم قناة وناسة عدد من البرامج المتنوعة التي تعمل على تنمية المهارات العقلية والحسية عند الأطفال، وتعرض أيضا أفلام الكرتون والكثير من الأغاني بشخصية لولو التي ساهمت بشكل كبير في نجاح القناة، وبالتزامن مع الاجازة الصيفية فإن كثير من الأمهات تبحث عن قنوات الأطفال لتقوم بتشغيلها، ولذلك نقدم اليكم تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سآت كما يلي:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي V.

الجودة : SD

تردد قناة وناسة العرب سآت

كما يمكن استقبال التردد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي العرب سآت من خلال التردد التالي:

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

طريقة تثبيت تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال

تقدم القناة المحتوي الترفيهي على مدار اليوم دون تشفير أو تقطيع ولهذا استطاعت أن تكون قاعدة كبيرة من الأطفال التي يحبون مشاهدتها طوال اليوم، ولذلك يمكن ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: